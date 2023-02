El novio de Julieta Poggio celebró el día de los enamorados con una foto jugadísima que rozó la censura

Lucca Bardelli es el novio de Julieta Poggio, por mucho que le pese a los fans de Gran Hermano que querían que “Disney” y Marcos formara pareja. Para despejar dudas y marcar el territorio, Lucca eligió una foto picante de lo que se presume fue una noche juntos para saludar a su novia por el día de los enamorados.

En la imagen, que no es más que una selfie, aparecen los dos, recostados en una cama y tapados con la sábana blanca: “Feliz día, mi amor, la más hermosa de todas”, escribió sobre la imagen de la pareja.

La picante foto que subió su novio por el día de los enamorados

No veo la hora de volver a estar así. Te amo”, sintetizó el novio de Julieta, en el mensaje en el que agregó un emoji en forma de corazón, de color rojo, y otro que tiene los ojitos en forma de corazones, para demostrar lo mucho que sigue enamorado.

EL ÚLTIMO ROMÁNTICO

No es la primera vez que el novio de Julieta se expresa en las redes sociales para manifestar el amor que siente por su chica.

El joven ha tenido que aguantar el shippeo entre su novia y Marcos desde que empezó la competencia. La tía de Julieta fue la que le paró el carro a Del Moro diciéndole que los incomodaba que insistieran en la relación de la actriz con el salteño cuando ella ya estaba de novia.

La mamá de Julieta ha sido una de las más fervientes defensora de Lucca, a quien le habrían atribuido un supuesto romance con una amiga.

“Se que no estás viendo esto, pero para el día que lo veas sabe que te amo con todo mi corazón, que estoy acá y siempre voy a estar para vos, apoyándote en todo lo que hagas al igual que vos lo haces conmigo, porque de eso se trata el amor”, escribió Lucca, en un romántico posteo por el cumpleaños de Julieta.

El tierno posteo de Lucca en el cumple de Julieta

“Gracias por el amor que me das, por tu naturalidad, tu esencia y tu compañía que es de lo más lindo que me dio la vida, tan tierna, tan amorosa, tan genuina, sos todo para mi”, agregó el joven. “Realmente, no podría poner en palabras todo lo que te extraño en este momento, pero me pone feliz que estés cumpliendo tus sueños, que estés luchando por ellos”, siguió Lucca.

“Porque tanto hablamos de esto y sé que estas en el lugar correcto, en el lugar que la vida por lo auténtica que sos, te puso. Y, principalmente, me deja tranquilo saber que lo estas disfrutando”, sostuvo.

“Sos una persona Hermosa y siempre voy a estar agradecido de compartir la vida con vos Hoy un cumple separados, pero nuestros corazones están mas juntos que nunca. Te amo, te amo, te amo y te extraño con toda mi vida, bebé, siempre juntos”, sentenció.