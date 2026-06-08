La señal de tránsito verde con las letras “PR” es una señal informativa que indica un Punto de Referencia o Poste de Referencia . Su función principal es ayudar a identificar el lugar exacto donde se encuentra un conductor dentro de una autopista o carretera. No se trata de una advertencia de curva, cruce, peaje o límite de velocidad.

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco, una flecha negra y una roja más pequeña

Es una marca de ubicación pensada para ordenar la vía y facilitar la comunicación en caso de emergencias , accidentes, fallas mecánicas o asistencia vial.

Las letras PR significan Punto de Referencia . Es decir, un punto específico dentro del recorrido de una carretera. La señal permite saber en qué tramo se encuentra el vehículo sin depender de referencias imprecisas como “cerca de una curva” o “pasando un puente”.

Qué significa la señal de tránsito verde con las letras PR que aparece en las autopistas

En la imagen, por ejemplo, se observa un cartel verde con PR y un número central. Ese número ayuda a ubicar el punto dentro del trazado vial. La información inferior complementa la identificación del tramo.

Por qué puede ser clave en una emergencia

La importancia de esta señal aparece cuando alguien necesita pedir ayuda. Si un conductor informa el PR que ve en el cartel, la asistencia puede identificar con mayor precisión dónde ocurrió el problema.

Esto resulta útil ante un accidente, una rueda pinchada, una falla del motor o cualquier situación que obligue a detenerse. En vez de describir el lugar de manera aproximada, el conductor puede comunicar un dato concreto y verificable.

Con qué se suele confundir

Una confusión habitual es creer que PR identifica una salida, una localidad o una ruta completa. En realidad, no cumple esa función. Tampoco indica que haya un servicio cercano ni que ese número sea una velocidad permitida.