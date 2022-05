Reapareció Camila Bordonaba con un pedido urgente: “Necesitamos ayuda”

Ya hace un tiempo largo que Camila Bordonaba decidió cambiar de vida, borrarse de la televisión y del espectáculo e irse a vivir al sur argentino, donde trabaja en sintonía con sus valores y en defensa de la naturaleza. Sin embargo, cada noticia suya siempre genera mucha expectativa e interés, según Paparazzi.

Camila era una de las actrices más queridas del semillero creativo de Cris Morena, y sus fans millennials todavía la recuerdan y enaltecen, tal vez porque fue de las pocas que se animaron realmente a jugarse, en algún momento, por lo que dictaba su corazón, el leit motiv de las tiras que protagonizó.

Camila Bordonaba, ex Rebelde Way

Lejos de la tele, lo poco que se sabe de ella llega a través de su amigo Felipe Colombo. “Cami está feliz. Trabaja con un grupo de artistas circenses. Y, además, tiene una productora donde ella junto a una compañera ayudan a estos artistas a que lleven a cabo sus proyectos. Ella tiene mucho talento”, contó en marzo, en Mañanísima.

Y fue el actor mexicano quien dio una pista, una vez más, sobre lo que está haciendo Cami: “Está trabajando con una comunidad en el bosque. El grupo se llama Mamanitas y necesitan ayuda porque quieren proteger un bosque que quieren vender y están trabajando para que no caiga en manos privadas”.

Felipe Colombo (Instagram)

Lo emocionante para quienes siguen los pasos de la ex Rebelde Way es que es su voz la que aparece en off en el video de la organización que lucha por proteger el bosque en peligro de la Patagonia.

“En las profundidades del bosque patagónico, a orillas del Río Azul, existe un paraíso aguardianado por un grupo de seres. Hace10 años, arte y naturaleza se unen aquí. Hoy este bosque está a la venta y nosotros sentimos la gran misión de comprarlo”, arranca.

Camila Bordonaba con un pedido urgente: “Necesitamos ayuda”

“Cada aporte será donación, vos podés hacer el tuyo para que sea para todos y que no caiga en manos equivocadas. Por menos propiedad privada y más espacios de arte y sanación”, sigue.

La publicación de Instagram finalmente detalla datos bancarios para quien pueda donar dinero, pero además insta a compartir el posteo y a charlar sobre la problemática que buscan detener. “Es una gran misión, pero sabemos que juntes lo podemos lograr”, cierra.