Rebelde Way regresa tras 20 años con megaconcierto: las grandes ausencias del show

Rebelde Way anunció su regresó al escenario tras 20 años de su estreno. Si bien no estarán presentes todos los actores, un detalle que decepcionó al público, la emoción es mucha, tanto de los protagonistas como de los fans.

La presentación será el 25 de abril en un país donde las producciones encabezadas por Cris Morena siempre tuvieron mucho éxito: Israel.

El elenco de la novela de Cris Morena regresa a los escenarios.

Benjamín Rojas (Pablo Bustamante en la ficción), compartió en sus redes sociales el anuncio de que regresa Rebelde Way, la icónica novela de la madre de Romina Yan que marcó a toda una generación de la mano de Luisana Lopilato.

Si bien Israel no pasa el mejor momento político, el show no se cancelará. Además, el saber que no estarán presentes dos de las grandes figuras del elenco, hizo aún mayor el dolor de cabeza dejando de lado el contexto del país asiático.

El elenco de la novela de Cris Morena regresa a los escenarios.

Qué figuras de Rebelde Way no estará en el show en Israel

En la portada del anuncio que hizo Benjamín Rojas se los puede ver a él y a Felipe Colombo, el actor que interpretó a Manuel Aguirre, junto a los demás personajes secundarios de la novela.

Esto significa que ni Luisana Lopilato (Mia Colucci) ni Camila Bordonaba (Marizza Spirito), participarán en el reencuentro.

El elenco de la novela de Cris Morena regresa a los escenarios.

Aunque los dos actores forman parte de los protagonistas de la tira juvenil, eran las actrices quienes movilizaban el show. Su ausencia no solo decepcionó a los fanáticos, sino que muchos se preguntan desde qué perspectiva plantearán el show sin ellas.

Entre los actores que estarán presentes en el regreso de Rebelde Way se encuentran Jazmín Beccar, Coco Maggio, Micaela Vázquez y Diego Mesaglio, entre otros que fueron parte de la vida de los cuatro personajes principales de la novela.