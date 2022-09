Así luce hoy Pablo Heredia, el galán de Gran Hermano que triunfó en Rebelde Way y Floricienta

Pablo Heredia entró a la segunda edición de Gran Hermano con tan sólo 21 años con el fin de hacerse conocido. Sin embargo, a los tres meses del reality decidió salir por voluntad propia de la casa, aún así su popularidad fue en aumento y Cris Morena le tendió la mano en la actuación.

Pese a que sus días en el reality habían sido exitosos en lo sentimental, ya que estaba de novio con Alejandra Martínez y Silvina Luna le había declarado su amor, el joven no toleró el encierro y pidió irse.

Pero su salida no fue fácil, la producción intentó por todos los medios que se quedara y lo retuvieron tres día más. Por lo que Pablo se puso muy nervioso y los editores mostraron su alterado estado de ánimo reality como una forma de “brote psicótico”.

De allí que lo tildaron como el “loco” e GH, pero con los años él mismo confesó que fue una actuación para que lo dejaran abandonar el programa más rápido.

Pablo Heredia, el ex Gran Hermano que participó de Rebelde Way y Floricienta.

Lo que no imaginó que afuera lo esperaban grandes oportunidades actorales en los dramas juveniles de Cris Morena, donde alcanzó su fama máxima.

Trabajó en Floricienta, Rebelde Way y El patrón de la vereda. También en El refugio y en Lalola . Después se dedicó a hacer teatro independiente y hasta llegó a hacer una obra comercial: Noctámbulo.

“Tuve mis temas en Gran Hermano, pero no me arrepiento de nada ni de haber abandonado la casa. Pero no volvería a entrar si me lo proponen. Estar en Rebelde Way fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Fue todo increíble. Aprendí un montón”, reconoció el actor en una nota con TN Show.

Pablo Heredia, su paso por Perú y su incipiente carrera musical

Tras el éxito que le generó su paso por las ficciones de Cris Morena, donde hasta tuvo una relación ficticia con Luisana Lopilato, decidió abandonar Argentina. Durante un tiempo vivió en Lima, Perú, donde el artista se desempeñó como cantante y brilló con su música.

Aunque en Perú su primer trabajo fue también en la actuación. Para América Televisión participó en Ven, baila mi quinceañera. Allí le daba vida a un conductor de televisión y también a un cantante, por lo que comenzó a componer canciones que es lo que hace hasta el día de hoy.

Entre sus canciones más conocidas están Amor infinito, que tiene más de 39 millones de reproducciones o Fuego contra el viento. A su vez. Eso sí, lo cierto es que ahora no está radicado específicamente en Perú, sino que hace un recorrido por Latinoamérica y, cada vez que puede regresa a la Argentina.

En el país conserva a sus amigos de toda la vida y muchos de ellos son exparticipantes de otras ediciones de Gran Hermano como Martín Pepa. También es amigo de actores con quienes trabajó en las tiras juveniles, como Francisco Bass.

