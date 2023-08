Así luce Victoria Maurette, actriz de Rebelde Way: es una estrella en un nuevo rol artístico

Victoria Regina Maurette saltó a la fama en 2002 con Rebelde Way, donde encarnó a Vico, uno de los personajes principales que se destacaba por su “rebeldía” y su amistad con Mía, encarnada por Luisana Lopilato.

Tras el enorme éxito de la tira creada por Cris Morena y de las giras internacionales con la banda musical Erreway, Victoria actuó en las telenovelas No hay 2 sin 3 y Ricos y Famosos. También tuvo participaciones en proyectos internacionales: fue parte de Left for Dead (2007) o Dying God (2008).

Así luce Vico de Rebelde Way

Seis años después de su comienzo actoral, Muarette volvió a trabajar con la famosa productora argentina en la segunda temporada de Casi Ángeles. En esa oportunidad, personificó a una sexóloga que ayudaba a los adolescentes a hablar de sus temas más personales.

Con el pasar de los años decidió apostar a su carrera musical. “Si uno se enfoca lo puede lograr”, aseguró en diálogo con GENTE. Actualmente se encuentra frente al proyecto La Maurette. Según ella, esa es su faceta más auténtica y sincera.

En su primer trabajo discográfico, titulado Get Together lanzado en 2019 Victoria presentó versiones de clásicos de los 60′s como I’m Waiting For The Man que hizo en colaboración con Benito Cerati.

Más tarde lanzó un EP, titulado Eterna, y el año pasado fue el turno de Pop me, un disco en el que colaboró con productores de distintos géneros musicales.

Su vínculo con el mundo Rebelde Way

En la misma entrevista, Victoria Maurette dijo que el cariño sigue latente: “Después de 20 años siguen estando y se están renovando los seguidores. En pandemia pusieron el programa en Netflix y se generaron fans muy jóvenes. Hay chicos entre 10 y 11 años que me escriben. La tira sigue teniendo impacto después de tantos años. Me vuela la cabeza”.

Los nuevos fans le han dado mucho cariño: “Por suerte me dicen cosas muy lindas. Me dicen que les genero paz y que se sienten representados en mí. Suelen decirme que se reflejan en el personaje de Vico”, explicó Maurette, que hoy tiene 41 años.

