Quién sería la famosa que se encarga de filtrar la información sobre la China Suárez

“Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona Norte”, habría sido la frase que dijo la China Suárez a su círculo íntimo y que desató un escándalo. Mariana Brey fue quien lo contó en Socios del Espectáculo y movilizó hasta al mismísimo intendente de esa localidad, provocando la furia de la actriz, según Pronto.

Lo cierto es que la China apuntó sus dardos contra Canal 13 y también increpó a Adrián Suar por permitir que se la ataque tanto, algo que generó aún más controversia. Ahora, ¿cómo supo la panelista que la actriz había usado esas palabras en su círculo íntimo? Es fácil de deducir: alguno de ellos habló más de la cuenta.

China Suárez triste

Sobre ese punto debatían las panelistas de LAM cuando Ángel de Brito sentenció: “Hay que ver si la frase la dijo realmente... Paula Chaves se la contó a Mariana Brey y ella la cuenta al aire”.

En ese momento, Yanina Latorre acotó: “A Paula no le gustan estos escándalos”, a lo que el conductor adujo: “Si no quiere quilombo, si no le gusta, que no se lo cuente a una amiga periodista”. Nazarena Veléz remarcó: “¿Pero fue Paula?”. “Sí, obvio. Además Mariana Brey es amiga, lo ha dicho miles de veces. Capaz se lo dijo el año pasado cuando eran amigas y Brey se acordó ahora”, dijo De Brito.

Suárez y Chaves en 2018. (Foto web).

Por su parte, Yanina Latorre afirmó: “Igual después del llamado que me hizo por lo del Wandagate, todo lo que me dijo... es capaz de decir eso y mucho más. Ella igual no es noticia por su laburo, hablamos de ella por Cabré, Vicuña, Icardi...”.

De Brito continuó: “Brey es amiga de Paula Chaves, no de María del Cerro. Si se lo cuenta a ella, que trabaja en un programa de espectáculos, es para que lo cuente. Es así”.

Vale aclarar que desde que explotó el Wandagate en octubre del año pasado, el vínculo de Paula Chaves con la China se terminó para siempre. Esto dio pie a comentarios maliciosos acerca de qué tan inocente podría ser la modelo al contarle lo que habría dicho la actriz a una periodista que justamente, se dedica al mundo del espectáculo...¿será por Traición o por venganza?.