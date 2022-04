Graciela Alfano renunció en vivo a Socios del Espectáculo porque sintió que estaba “pintada”

Graciela Alfano sorprendió a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich mientras salía el programa al aire y renunció en vivo a “Socios del espectáculo” por varias incomodidades que sintió durante el ciclo, según Pronto. Ocurrió este martes.

En primer lugar, la actriz lo contó como primicia en “Mañanisima” junto a Carmen Barbieri y luego fue Pallares quien sacó el tema para preguntarle por qué tomó la decisión: “Me parece que hay que sacar las cosas para afuera. Soy espontánea y hay que blanquear, por eso le dí esta primicia a mi amiga Carmen Barbieri y ahora lo digo acá”, manifestó Graciela.

Graciela Alfano renunció en vivo. Captura video.

Luego, siguió: “Tomé una decisión y me pareció el momento para decirlo. Tengo una propuesta, pero no tiene nada que ver con eso. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones. A veces el agua y el aceite no funcionan. Los chicos me parecen fantásticos, pero tengo una confesión y es que, cada vez que abro la boca, sé que Adrián Pallares sufre”.

Además, la panelista afirmó: “Uno tiene q entender que yo puedo sumar, pero tal vez por la característica de este programa o por los conductores me parecía que por momentos, y lo digo con onda, no me miraban”, y continuó: “Yo estaba pintada y pensaba ‘¿qué vengo a hacer acá?’”.

Por su parte, Pallares se defendió: “Quiero hacerme cargo. Yo no sufro, pero mientras estamos al aire estamos en contacto con la producción, concentrados porque siempre ha sido y es un gusto tenerte acá”, a lo que Alfano le retrucó: “Yo sé lo que te digo. Vas a laburar mejor sin mí y voy a sentirme más cómoda en otro lado”.

Sin embargo, eso no fue todo, el conductor del ciclo continuó su explicación: “Creo que hay un malentendido desde el arranque, porque dijeron que yo dije algo sobre vos, cuando no fue así. Mis compañeros saben cómo trabajo. Parece que es una decisión que me cae a mí cuando yo no tengo nada que ver”.

Finalmente, Graciela concluyó dejando un tenso momento al aire y se quedó hasta el final sin emitir una palabra. “Tiene todo que ver con mi decisión porque es así. No es personal, se trata de la dinámica del programa. Cuando alguien no entra, no entra. Yo noto una incomodidad conmigo, es mi sensación aunque tal vez no sea tu intención. Lo mejor es que cada uno se vaya por su lado y que a todo el mundo le vaya bien. Hay que tener inteligencia para tener las cosas bien. Yo noto un destrato, un ninguneo”.