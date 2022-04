Silvina Escudero se puso una microbikini de cuero y cautivó con sus poses a bordo de un barco pirata

Silvina Escudero fue una de las primeras artistas en sumarse a Divas Play, la página donde vende contenido subido de tono y sin censura para adultos y en dólares. Allí, la bailarina saca todo su potencial seductor y deslumbra con sus producciones de alto voltaje.

En sus últimas publicaciones, no fue la excepción y levantó la temperatura con una sesión de fotos que realizó en un barco pirata, precisamente en el río San Antonio.

La expanelista de “Los Mammones” lució una microbikini negra de cuero con la que posó desde diferentes ángulos, para que no quedara ningún rincón de su cuerpo sin ser fotografiado.

El posteo de Silvina Escudero desde el Delta Tigre.

Al traje de baño le agregó una gorra y lentes de sol negros, para jugar a ser la “chica mala” y recibió cientos de mensajes de sus seguidores.

Escudero tiene más de 1 millón y medio de seguidores, a quienes deleitó con sus fotos. “Mujer con todas las letras tenías que ser Silvina”, “Sin palabras. Se me acabaron”, “Cómo me encantas y más verte de espalda diosaaaa infernal”, “Es una obra de arte esta niña”, “Siempre derrochando hermosura a más no poder”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de su publicación.

Silvina Escudero bailó con muy poca ropa

Silvina se sumó a los challenges (desafíos) de la canción, que siempre suele popularizar Emilia Mernes y dio su versión con un baile muy sensual.

Además, la bailarina escribió junto a la publicación un mensaje sugerente, con una parte de la letra de la canción. “Me pongo perra para el perreo” soltó Escudero junto al video, acompañado de unos emojis de fueguitos.

De forma inmediata, sus followers le comentaron su publicación con miles de halagos, a su baile y a su forma física. La publicación, en menos de 20 horas, consiguió más de 23 mil likes.