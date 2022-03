Silvina Escudero se vistió de “ángel negro”, con alas y mucho cuero, y posó sobre una moto

Silvina Escudero es de las bailarinas que más interactúa con sus seguidores en las redes, aún más desde que comenzó a vender sus fotos y videos subidos de tono a una plataforma para adulto. La artista sabe explotar su sensualidad y lo demuestra casi a diario con sus producciones.

La exprotagonista de “Sex” es una de las tantas famosas que decidieron sumarse a Divas Play, donde cobran en dólares por fotos y videos osados, que en otras plataformas con Instagram son censurados. Florencia Peña, Silvina Luna, Adabel Guerrero, Celeste Muriega y Christian Sancho son algunos de los que ofrecen este tipo de contenido en un perfil creado en la web.

“Me pongo límites. En mi primera producción yo estaba mucho más recatada... Bueno, esa palabra no aplica, pero más contenida. Y esta semana hice contenido que me parece súper excitante”, comentó Silvina en diálogo con Catalina Dlugi al aire de Agarrate Catalina (La Once Diez) sobre su emprendimiento.

Silvina Escudero se disfrazó de ángel negro con lencería erótica.

De hecho, en su última publicación compartió unas imágenes vestida con lencería erótica. Silvina Escudero se disfrazó de ángel negro con pantalón de cuero negro, bucaneras y corpiño negro, a lo que le sumó unas enormes alas de cuero y tachas, y completó el look con unos anteojos negros de sol.

La expanelista de Los Mammones posó sobre una moto para darle el toque de “chica mala” y escribió en sus redes: “S U B I T E 🏍 100% motoquera. Amando este look y estas ALAS soñadas”.

Al pie de las fotos, recibió comentarios de sus seguidores, quienes halagaron su belleza. “Sos impresionante”, “Un día me vas a tener llevar en tu moto”, “Silvina calmate”, “Chica atómica”, “Increíblemente diosa como siempre Silvina”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.

Silvina Escudero le hace frente al frío con una microbikini desde la pileta

La vedette Silvina Escudero encendió las redes sociales con una publicación luciendo una microbikini verde y animal print. Día a día deleita a su millón y medio de seguidores en Instagram con sus looks de moda, donde la lencería ocupa un lugar importante. En esta ocasión, respondió en sus historias de Instagram preguntas de sus seguidores.

Silvina jugó con sus seguidores con un posteo que decía: “Y si sumamos a alguien, pero sólo en mi web?... Hay de todo pero acá no puedo mostrar nada”, en referencia a su perfil en DivasPlay, plataforma en donde Escudero sube contenido erótico para adultos.

Luego, Escudero mostró cómo le hace frente al frío, que llega ya finalizado el verano. Desde adentro de la pileta con una microbikini verde y animal print, ella se llevó todas las miradas.

Silvina Escudero en bikini haciendole frente al frio