El terrible momento que vivió Silvina Escudero en su casa mientras tomaba sol

Este lunes, Buenos Aires amaneció con una alarmante invasión de mosquitos debido a las altas lluvias e inundaciones en la ciudad. Los insectos acapararon la zona del AMBA y fueron miles las personas que sufrieron picaduras y molestias.

La influencer y modelo que compartió su experiencia con la ola de mosquitos fue Silvina Escudero quien contó el terrible momento que vivió mientras tomaba sol en su patio.

Silvina Escudero contó el terrible momento que vivió mientras estaba tomando sol en su patio / Instagram

El terrible momento que vivió Silvina Escudero con la invasión de moquitos

Silvina Escudero siempre está muy activa en sus redes sociales donde, además de publicar fotos de sus atrevidos y sensuales outfits, también comparte anécdotas de su día a día, junto a sus amigos, familia y sus tan amadas mascotas.

Este lunes, la mediática compartió un video en su cuenta de Instagram donde narró la mala experiencia que tuvo este lunes con la terrible ola de mosquitos que afectó la ciudad de Buenos Aires.

“Me tiré a tomar sol un ratito. Hace 20 minutos me tiré. Literal me picaron 10 mosquitos”, comentó la modelo.

Además, expresó su preocupación al respecto ya que comentó que se colocó repelente para mosquitos pero aún así no pudo evitar ser atacada por estos insectos. “Volvió la ola de mosquitos”, expresó.

A pesar del mal momento que vivió, la modelo decidió compartir la anécdota y reirse con sus seguidores en Instagram.

Silvina Escudero tuvo un mal día y tiró sus no consejos para ahorrar dinero

Hace unos días, llovió con intensidad en algunas zonas del país y sorprendió a muchos que no estaban enterados del pronóstico del tiempo. Una de ellas fue Silvina Escudero, a quien la lluvia le jugó una mala pasada.

Silvina Escudero no tuvo un buen día y bromeó sobre ello en las redes

La actriz contó en su cuenta de Instagram que esa tarde llevó a bañar a sus perros y además aprovechó para lavar el auto. Sin embargo, no tuvo en cuenta el clima y la tormenta arruinó todo lo que había hecho.

“Si querés más no consejos de Silvina Escudero seguime por acá”, comentó en un tono sarcástico y divertido.