Quién es Flor Álvarez, la participante no vidente y embarazada de ‘Canta Conmigo Ahora’ que emocionó a los 100 jurados

Florencia Álvarez, participante de Canta Conmigo Ahora de 27 años, logró conquistar a los 100 jurados y llegar a las instancias definitivas del certamen musical de Marcelo Tinelli.

Flor Álvarez transita un embarazo y es no vidente. Para pasar a las finales del certamen, esta vez deslumbró al jurado cantando “Siempre es de noche”, una canción de Alejandro Sanz.

Esta canción es particular, ya que fue escrita en homenaje a las personas ciegas. “Tengo una historia con este tema, lo tengo hace rato y quería cantarlo”, expresó la participante.

“No lo conocía y tuvimos una reunión con los coach y, no sé si lo puedo decir, pero me lo mostró Seba Mellino, que me dijo ‘Yo quiero que hagas esta canción que tiene una historia muy linda’”, confesó.

Flor Álvarez cautiva a los jurados con su voz

Entonces, la joven de 27 años explicó los orígenes del tema del cantante español con el que se sintió identificada. “Es la historia de una persona ciega, que no ve, se enamora, y habla de eso”, dijo.

“‘Para mí siempre es de noche, pero estás vos’. En mi caso, no lo veo desde ese punto de vista, pero se lo dedico a mi bebé, y a Lucas (su pareja, que también estuvo acompañándola en la gala)”, agregó.

Flor Álvarez es una de las participantes que más elige el jurado

“En mi caso, ‘Siempre es de noche’ no va por no ver sino porque uno a veces tiene días grises y esa persona siempre está ahí”, añadió, poniendo piel de gallina en el estudio.

“Y mi cielo tiene nombre y, sin duda, es el de ellos dos. Así que hoy le dedico la canción a ellos dos”, expresó.

A qué se dedica Flor Álvarez, participante de Canta Conmigo Ahora

Antes de presentarse en el reality, Flor Álvarez practicaba su faceta artística en las calles de Córdoba, provincia de donde es oriunda.

No solo tiene de impresionante su forma de cantar que deslumbra a los jurados y a los televidentes del programa de eltrece con su voz, sino también su visión de vida.

Florencia Álvarez tiene 27 años y está embarazada

Cada vez que comenta sobre su forma de ver la vida y afrontar las adversidades que tiene emociona al escucharla hablar.