El Puma Rodríguez hizo un comentario “gordofóbico” en Canta Conmigo Ahora y no se lo perdonaron

Según las palabras del propio Marcelo Tinelli, la gran figura destacada del reality Canta Conmigo Ahora es el Puma Rodríguez. Cuando dos participantes empatan, el venezolano tiene el papel de representante o jefe por encima de los demás jurados.

Cuando tiene su momento para dar devoluciones, Rodríguez es quien da largas y destacadas cátedras, pero sus desafortunados comentarios siempre están presentes en las mismas. El lunes le dijo unas palabras a Mariano Rodríguez que mcuhos consideraron que tenía un trasfondo gordofóbico.

“Yo no lo voté porque yo espero más de ti. Eres un peso pesado, pero no por tu cuerpo sino porque eres un heavy metal de rock y esa canción me pareció muy suave al final. Yo espero que en el otro tema sea mejor que esto, gracias hermano”, dijo el artista.

En otro momento, tuvo un importante cruce con Alejandro Paker porque no se paró mientras cantaba un participante invidente. Además, definió a la participante drag queen como un hombre y una mujer a la vez, lo que produjo que Celeste Carballo y otros presentes se molestaran.

La polémica frase que apuntó contra La Barri fue: “Tienes tantas facetas, pero tantas, eres mujer, eres hombre, cantas arriba, cantas abajo”. Luego de eso, agregó que la participante tiene una personalidad arrolladora, pero nada desvaneció el mal comentario anterior.

“Canta conmigo ahora”, uno de los últimos certámenes de talentos en incorporarse a la tevé de aire (Captura de pantalla).

El cruce entre Alejandro Parker y el Puma Rodríguez

En uno de los capítulos del certamen de talentos, Canta Conmigo Ahora, una participante invidente emocionó a todos los presentes con excepción de uno. Todos los jurados se pusieron de pie y aplaudieron a la joven cantante salvo Alejandro Parker, algo que enojó al Puma Rodríguez.

Por una parte, el Puma expresó a la participante: “Tengo dos cosas que decir, cantas de maravilla, me dan ganas de llorar cuando te oigo y te veo, se emociona mi alma, cualquier persona que te vea se va a inspirar en ti”.

Acto seguido, apuntó contra Parker y dijo: " Y otra cosa, yo no tengo nada contra Paker pero a veces me molesta, ¿cómo puede ser que nos paremos todos en una cosa de absoluto éxito…”

Puma Rodriguez y Alejandro Parker

Luego de esto, le consultó a Marcelo Tinelli si le molestaba que hablara al respecto, ante la negativa del conductor, siguió: “Paker, ¿dime por qué no te paraste en esta ocasión tampoco?”.

“Muchas veces en la profesión aprendemos con diferentes maestros que miremos las veces que nos dicen no. Acá hay 100 miradas y la mía es la única diferente, seguramente vas a tener un gran puntaje acá y festejemos eso”, enfatizó el otro jurado para fundamentar su decisión.