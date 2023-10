Ellas son las tres hijas de El Puma Rodríguez: a qué se dedican

El cantante José Luis “El Puma” Rodríguez, a lo largo de sus 80 años ha tenido varios vínculos amorosos, que han dado como fruto tres hijas que tuvieron origen en dos matrimonios diferentes.

En la actualidad, el también actor venezolano no mantiene una buena relación con Lilliana y Lilibeth Rodríguez Morillo, quienes son sus hijas mayores, nacidas en su primer matrimonio con Lila Morillo, el cuál duró 20 años. Ambas hermanas no dudan en hablar ante los medios sobre su padre y no de la mejor manera.

Incluso, fueron ellas las personas que dieron a conocer el deceso inesperado de El Puma Rodríguez Jr, hijo no reconocido del cantante, pero que para las mayores del clan Rodríguez, era un hermano más.

Aunque el artista siempre ha estado negado a hablar abiertamente del distanciamiento con sus hijas, en una entrevista admitió que el rol de padre es un trabajo en el que se suelen cometer errores, especialmente él, ya que no tuvo el tiempo deseado para dedicárselo a Liliana y Lilibeth.

Liliana es la mayor de las hermanas y tiene 56 años. Es actriz, cantante, animadora y locutora. Se ha destacado en el género de las series y telenovelas. En lo personal es conocida como la hija más conflictiva de “El Puma”, pues no duda en atacar al cantante ni a su segunda familia. Además, ha distanciado a su única hija, Galilea, de su abuelo.

Lilibeth (54) ha heredado varios aspectos de su padre: tiene experiencia en la música, en la actuación y en la presentación. Su primer papel protagónico fue en la telenovela venezolana “Pura sangre”. Es conocido que siempre en las discusiones está del lado de su madre Lila y Liliana.

Tras romper la relación con su primera familia, El Puma Rodríguez decidió abandonar Venezuela y embarcarse en un nuevo amor que ha ido creciendo en Estados Unidos. Del romance con Carolina Pérez, nació Génesis Rodríguez.

Con 36 años, la menor de las hijas de El Puma es una de las estrellas latinas con mayor proyección internacional y no deja de triunfar en Hollywood. Ha sido parte de novelas exitosas como “Prisionera” y “Doña Bárbara”, además de interpretar la película ‘Hour’ junto al fallecido Paul Walker.

A diferencia de sus hermanas que nacieron en Caracas, al igual que El Puma, Génesis nació en Miami, donde vivió hasta hace unos años cuando decidió recorrer su país en busca de crecer en su carrera. La joven tiene una excelente relación con su padre y alguna vez tuvo un acercamiento con Lilibeth y Liliana.

