Se pararon los 100: Avril, de 21 años, logró lo que nadie antes pudo en ‘Canta Conmigo Ahora’

Este miércoles, en ‘Canta Conmigo Ahora’, una participante consiguió lo que nadie antes pudo: tras interpretar ópera, logró el puntaje perfecto, que los 100 jurados la voten.

Su nombre es Avril Lerman, una joven santafecina de 21 años que interpretó un clásico de la música, “Nessun dorma”.

Avril Lerman alcanzó el puntaje perfecto

“Me llamo Avril con V porque mi mamá veía Las Tortugas Ninjas, le gustaba mucho ese nombre y me puso así. Creo que no era ninguna tortuguita, era la chica”, dijo en diálogo con la producción.

Por otro lado, contó que es cantante y vocal coach. “A los 12 años comencé a cantar covers de Adele, Ha Ash y The Beatles”, enumeró, y también disfruta de escuchar a Guasones y Abel Pintos.

Avril Lerman consiguió puntaje perfecto en "Canta conmigo ahora" (Fotos: @avrillerman_)

Respecto a su participación en el programa, contó: “Este es un sueño que tengo desde chiquita. Siempre cantaba ‘Hasta Tinelli y el Maipo no paro’. No hay nada que me haga más feliz”.

La presentación de Avril Lerman en Canta Conmigo Ahora

Avril Lerman pasó al frente en el escenario de Canta Conmigo Ahora y le dijo al jurado: “Como algunas personas dicen que la música es su cable a tierra, para mí es una desconexión total”.

“Me lleva a conectarme solamente con lo que estoy haciendo en el momento, me hace olvidar de absolutamente todo”, agregó.

Luego, dijo: “Me ha sacado de momentos difíciles, me acompañó en otros hermosos y me hace despegar. Así que espero que hoy despeguen, vuelen y canten conmigo”.

Tras dejar a todos atónitos con su labor, los 100 jurados se pusieron de pie para ovacionarla. A la joven se le caían las lágrimas y Marcelo Tinelli le preguntó: “¿De dónde saliste?”.

“Has logrado lo que nadie en Canta Conmigo Ahora hasta este momento. El puntaje de 100 puntos”, le avisó el conductor mientras ella agradecía.

Hasta se llegó a poner de pie Alejandro Paker, el jurado que se ganó el título de villano y prácticamente nunca se levanta.

Y para cerrar, Avril recordó lo que le prometió su papá: “Me dijo que si lo hacía poner de pie al señor me daba un auto”.