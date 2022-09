Soledad Aquino visitó “Canta conmigo ahora” y contó una intimidad de Marcelo Tinelli

Este martes, Soledad Aquino visitó “Canta conmigo ahora”, de El Trece, y mandó al frente a Marcelo Tinelli, su exmarido, al contar una intimidad de ellos que data del año pasado, cuando ella estuvo internada durante varios meses y recibió un trasplante de hígado, según Clarín.

Ya pasó un año y tres meses de la operación que le devolvió la vida a la mamá de Micaela y Candelaria Tinelli. La mujer se hizo presente en el programa de canto de su exesposo y sorprendió a todos con una inesperada confesión.

Marcelo Tinelli, conductor de Canta Conmigo Ahora

Marcelo comenzó presentándola con su característico humor: “Ha venido Sole Aquino, mi ex, mamá de Cande. ¡Vamos, Sole, todavía! Sole tiene que venir un día como jurado. Ha sido cantante flamenca, bailarina flamenca. Por favor Cande, invítala a mamá al jurado”.

Frente a esto, Candelaria, quien se desempeña como una de las jurados del famoso reality, contestó: “¡Me muero si viene mamá al jurado! Al lado mío, así chusmeamos todo”.

Soledad Aquino estuvo internada casi ocho meses

“Mamá de jurado, ¿qué dice?”, le preguntó Tinelli a su primera mujer. “¿Quién te dice?”, le contestó con picardía. “Sabe mucho mamá de flamenco, de todo eh. Es picante, igual”, destacó la novia de Coti Sorokin.

“Ya la conozco. Sí, sí, sí”, le recordó Marcelo entre risas. “Es verdad, perdón”, reaccionó la jurado de Canta conmigo ahora siguiéndole el juego a su padre. “Es como que me digas que la camiseta de San Lorenzo es azul y roja”, comparó el expresidente del Ciclón.

En ese preciso momento, Aquino volvió a tener la palabra y sorprendió a los presentes con una revelación que casi nadie sabía. Es que ella intentó hacer un paralelismo entre el ciclo y sus días internada. Por lo que le dijo a su ex: “Cuando cantabas vos en el sanatorio no sé por qué no se iban todas las enfermeras y los médicos”.

“Tremendo”, reaccionó el presentador de El Trece con cara de sorpresa. “Me hacía serenatas. Estaban muy buenas. Después las escuché”, agregó Soledad ante las cámaras.

“Mirá, yo le cantaba serenatas. Tremendo lo mío”, opinó Tinelli en referencia a su actitud cuando visitaba a su ex en el Sanatorio de la Trinidad, donde ella estuvo internada durante tres meses antes de recibir el trasplante.

Guillermina Valdés desmintió haberse reconciliado con Marcelo Tinelli

En otro orden de cosas, Guillermina Valdés reaccionó ante el titular de un portal de noticias que hablaba de unos presuntos indicios de reconciliación entre ella y Marcelo Tinelli y desmintió todo.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

“Qué viva el amor. El llamativo ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés que alimenta rumores de reconciliación”, decía el tuit de Primicias Ya que la exmujer del conductor de Canta conmigo ahora usó para desmentir los rumores.

Es que muchos usuarios de Instagram, así como algunos portales de noticias, habían asociado dos historias de ellos subidas en las últimas horas para especular con un posible acercamiento a cuatro meses de su separación.

En ese contexto Valdés retuiteó el mensaje de Primicias Ya y encima de este escribió: “No”, negando así la supuesta reconciliación con su expareja y padre de su hijo menor, Lorenzo.