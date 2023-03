Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli, fue estafada y perdió todo el dinero que tenía en el banco

Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli, fue víctima de una estafa virtual y lo contó a través de sus redes para alertar y evitar que otras personas caigan en la trampa. En un posteo, contó que le vaciaron la cuenta del banco.

La mamá de Mica y Cande Tinelli tiene más de 42 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte contenido de todo tipo y horas atrás contó que fue estafada. La mujer, que pensó que hablaba con un empleado de Netflix, pasó todos sus datos y así le robaron el dinero que tenía.

Cande Tinelli, Soledad Aquino y Mica Tinelli.

“Gente Amiga...Tengan cuidado.. Llamé a Netflix ayer porque no funcionaba.. Me llamaron más tarde y me fueron pidiendo datos de mi pago”, comenzó el posteo que hizo en sus redes y sumó una foto suya con cara de preocupación.

“Me hackearon la cuenta del banco y extrajeron lo que me quedaba!!!!!! No atiendan a nadie!!!!”, cerró Aquino. Así no solo contó que le robaron, sino recomendó no dar datos personales a través del teléfono, para evitar estafas.

Luego, en diálogo con Teleshow dio detalles del mal momento que pasó. “Caí como una chorlita. El domingo, con 40 grados de calor, estaba sin Netflix. Y me agarró una desesperación, así que googlé el teléfono de la empresa y me saltó un WhatsApp”, reveló.

La publicación de Soledad Aquino donde cuenta que le hackearon la cuenta del banco y la vaciaron

“Empecé a mandar mensajes ahí como una loca, pero no me daban bolilla. Y, como a las dos horas, me llaman de un número que tenía el logo de la plataforma”, siguió su relato.

Y siguió: “Me atendió un cordobés que me fue guiando con el televisor. Y después me dijo: ‘Lo que pasa es que sale que usted no pagó’. Yo sabía que había pagado con la tarjeta”.

“Entonces me pidió las últimas cifras, el banco... Y, sin haberle dado ninguna clave, entró a mi cuenta. ¡No sé cómo lo hizo! Y me sacó 5 lucas, nada más. ¡Pero son 5 lucas!. Así que terminé a la noche en la comisaría con un expediente interminable”, contó angustiada.

Soledad Aquino pidió trabajo con un preocupante mensaje en redes

A principios de marzo, Soledad Aquino compartió un curioso posteo en sus redes en el que abrió su corazón y contó la necesidad de tener un trabajo. Además, expuso a su ex al decir que desde hace años que le pide ayuda a Marcelo Tinelli y a las hijas de ambos, pero no recibe respuestas.

El desesperado pedido de Aquino fue capturado por algunos de sus seguidores, quienes se mostraron preocupados, ya que aseguró que trabajaría “de lo que sea”.

Sin embargo, la madre de Mica y Cande Tinelli, decidió borrar la publicación que había acompañado con una foto de ella misma.

Soledad Aquino y un preocupante posteo en redes.

“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio. Les pido si alguien me da algún trabajo. Mi ex le pido hace 20 años y no tiene y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco... tienen muchos gastos”, comienza el mensaje.

“¡Así vivo esta tristeza tan profunda que les pido ayuda (para) de lo que sea trabajar! Gracias, los amo”, concluyó el posteo que acompañó con varios emoticones de corazones, caritas tristes y besos.