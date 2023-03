Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli, pidió trabajo con un preocupante mensaje en redes que luego borró

Soledad Aquino compartió un curioso posteo en sus redes en el que abrió su corazón y contó la necesidad de tener un trabajo. Además, expuso a su ex al decir que desde hace años que le pide ayuda a Marcelo Tinelli y a las hijas de ambos, pero no recibe respuestas.

El desesperado pedido de Aquino fue capturado por algunos de sus seguidores, quienes se mostraron preocupados, ya que aseguró que trabajaría “de lo que sea”.

Sin embargo, la madre de Mica y Cande Tinelli, decidió borrar la publicación que había acompañado con una foto de ella misma.

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli, los padres de Mica y Cande Tinelli

“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio. Les pido si alguien me da algún trabajo. Mi ex le pido hace 20 años y no tiene y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco... tienen muchos gastos”, comienza el mensaje.

“¡Así vivo esta tristeza tan profunda que les pido ayuda (para) de lo que sea trabajar! Gracias, los amo”, concluyó el posteo que acompañó con varios emoticones de corazones, caritas tristes y besos.

En cuestión de minutos, el posteo se viralizó y recibió cientos de me gustas, entre ellos el de Marcelo Tinelli, quien aparentemente no leyó el mensaje que su ex y madre de sus hijas mayores compartió con los usuarios.

Soledad Aquino y un preocupante posteo en redes.

El sentido posteo de Mica Tinelli sobre el padecimiento que pasó su madre

Micaela Tinelli contó en sus redes sociales el padecimiento que sufrió su madre Soledad Aquino, tras estar internada durante ocho meses y tener que someterse a un trasplante de hígado. “Mi mamá, ¡la mujer más fuerte y luchadora que conocí!”, escribió en su cuenta de Instagram.

En 2021, Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli y mamá de Micaela y Candelaria, tuvo que someterse a un trasplante de hígado. Mica hizo un posteo en Instagram para contar el padecimiento de su madre y lo que sufrieron como familia todo este tiempo, mientras Soledad estuvo internada.

Soledad Aquino estuvo internada casi ocho meses

“Lo subo hoy porque quizás mañana esté muy sensible. No sé ni como empezar esto, hace un año nos cambiaba la vida. Ahora solo puedo pensar en que estás acá, que no era tu momento”, comenzó diciendo. Mica no pudo estar con su madre en su trasplante, ya que estaba viviendo en México con su novio Lisandro López.

“La vida me hizo estar lejos el día de tu trasplante, no tengo idea porque. Me acuerdo del llamado de papá, diciéndome que no había salido todo como esperábamos, que por las dudas me vuelva. No entiendo ni como hice la valija, como me subí a un avión. Lo único que se es que quería estar cerca tuyo”, añadió.

De izquierda a derecha: Mica, Cande y Soledad Aquino (Captura).

Aquino estuvo internada durante ocho meses en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. “Estuviste casi 8 meses internada ma, y ahí me di cuenta de la mujer que sos, de la fortaleza que tenés, no podía dejar de admirarte en ningún momento. Sacabas fuerza de donde ya ni tenías”, le escribió.

“Nos deben quedar muchas cosas por vivir, estoy segura gracias a todos los que estuvieron cerca, incondicionalmente, no tengo palabras. ¡Cada uno sabe quien es! Porque estuvieron ahí más cerca que nunca. El Sanatorio de la Trinidad de Palermo fue nuestra segunda casa. Los quiero con todo mi corazón y voy a estar toda la vida agradecida con ustedes”, agregó.