Guillermina Valdés habló a 4 meses de separarse de Marcelo Tinelli: “No necesito un hombre para estar preciosa”

Guillermina Valdés habló de su situación sentimental, tras cuatro meses desde su separación de Marcelo Tinelli. “Me llevó bien con la soltería”, aseguró la actriz.

Valdés y Tinelli estuvieron juntos nueve años y ella decidió dar por finalizada la relación, según confesó meses atrás en ‘Socios del Espectáculo’.

Esta semana, Guillermina viajó a Uruguay para ir a ver a Susana Giménez al teatro y para tomarse algún tiempo de descanso.

En charla con Intrusos, la ex de Marcelo confesó: “Me llevo bien con la soltería”, descartando los rumores de romance con el empresario Igor Cayetano.

“Es la primera vez en cuatro meses y medio que estoy sola. Sola, sola, hace cuatro meses y medio. Nadie me cree”, aseguró.

Entonces, le dijeron que, por la forma en la que se ve, nadie creería que permanece soltera, ya que luce “preciosa”, Guillermina Valdés contestó: ”No necesito un hombre para estar preciosa. ¿Qué es eso?”.

Guillermina Valdés habló del vínculo con Cande Tinelli

Luego, en la misma nota, le consultaron si está todo bien con Candelaria, la hija de Marcelo. “Me parece que Cande me dejó de seguir, pero después me empezó a seguir otra vez”, dijo.

Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli tuvieron 9 años de amor

“Yo no la dejé de seguir nunca. La adoro. Siempre estuvo todo ok, capaz que se le disparó el dedito sin querer”, agregó. Y entonces, se refirió a cómo quedó todo con Marcelo Hugo.

“No quiero salir a aclarar porque ya dijimos ambos que fue una separación armónica y sin conflictos. Nos queremos mucho con Marcelo y tenemos una hermosa relación como papás de Lorenzo”, explicó.

En otra entrevista, Cande Tinelli charló con Alejandro Castelo, y reconoció lo sucedido: “Está todo bien con Guille. La mejor, ¿eh? La verdad es que nunca pasó nada”.

Guillermina Valdés

“Yo soy muy proteccionista de mi familia, pero no hay nada contra ella, nunca pasó nada malo. La mejor, la adoro”, expresó.

“No me gusta seguir gente que además no están en mi círculo de vida. Soy muy impulsiva, pero después la volví a seguir y está todo bien”, cerró.