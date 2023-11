Qué significa “Mi primera chamba” y cuál es el origen del audio viral

Es probable que te hayas cruzado en TikTok con el audio “Mi primera chamba”. Y que te haya gustado al nivel de que la app no pare de recomendarte videos similares. Lo que quizá no es probable es que conozcas el origen y/o el significado real de tan repetida frase en la canción viral.

Con “Mi primera chamba” nos referimos al trend de TikTok que muestra a personas fallando épicamente mientras hacen su trabajo, lo que va musicalizado con un tema musical que justo habla de chambear.

Qué significa la palabra “chamba”

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) tiene tres acepciones para el término “chamba”. La que nos interesa aquí es la segunda: “f. coloq. Am. Cen., Ec. y Méx. Empleo, trabajo”. Nada más sencillo que eso.

Lo que pasa es que una palabra muy común en México y no en territorios como Argentina, de allí lo ajeno que suena.

La palabra “chamba” en este contexto tiene su origen en el Programa Bracero durante la Segunda Guerra Mundial. Este programa permitió que trabajadores mexicanos migraran a Estados Unidos para suplir la mano de obra dejada por los hombres que se dirigían a la guerra. La palabra “chamba” se popularizó entre los trabajadores mexicanos que participaron en este programa.

Dado que muchos de estos trabajadores no hablaban inglés y se encontraban en una situación laboral temporal y a menudo precaria, la palabra “chamba” comenzó a utilizarse para referirse al trabajo o empleo en general. Se convirtió en una expresión coloquial para describir cualquier tarea o empleo, y con el tiempo se arraigó en el lenguaje cotidiano en México y en algunas comunidades de habla hispana.

Por otra parte, la palabra “Chamba” también puede referirse a la “zanja o vallado que sirve para limitar los predios”.

Cuál es el origen de “Mi primera chamba” y quién la canta

La melodía de “Mi primera chamba” proviene de la canción “Si la calle llama”, interpretada originalmente por Eladio Carrión y Myke Towers, dos de los artistas urbanos más escuchados en Latinoamérica. Sin embargo, la letra nunca dice “Mi primera chamba” ni algo similar.

“Mi primera chamba” nació, básicamente, gracias a la Inteligencia Artificial. El tema viral fue adaptado por Ignacio Molina, cuyo usuario en TikTok es @bluegrave_.

Dice el audio: “Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé, de una w...on si no como vas a comer si la chamba llama yo lo voa co...er tu me conoces yo no soy el nuevo firme un contrato en un pedazo de papel”.

Con esa letra, miles de usuarios expusieran a sus conocidos y compañeros de trabajo en situaciones totalmente absurdas, fallidas o bizarras. Los videos muestran a gente que le va mal en su primera experiencia laboral.

La viralización del audio creado con IA llevó a que el propio Eladio Carrión lo interpretara en un recital, desatando el furor de los fanáticos.

