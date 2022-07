Por primera vez, Imanol Rodrígez habló del romance de su papá, Miguel Ángel, y Sabrina Carballo

Imanol Rodrígez, el hijo de Miguel Ángel Rodríguez, fue uno de los participantes de la primera edición de “El Hotel de los Famosos” y tras su eliminación, visitó “Socios del Espectáculo”. En el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el actor habló por primera vez del romance de su padre con Sabrina Carballo.

La actriz también participó del reality y convivió con el hijo de su ex durante más de dos meses, incluso forjaron una amistad adentro del hotel. Y si bien los dos sabían lo que había ocurrido en el pasado entre ella y Miguel Ángel Rodríguez, eso no impidió que pudiera tener una buena relación con Imanol.

En algún momento en el reality salió el tema del romance y Karina Iavícoli volvió a sacar el tema este martes en el programa de Eltrece. “¿Qué onda con Sabrina, teniendo en cuenta que tuvo una relación con tu papá?”, fue al hueso la periodista.

Los actores fueron pareja en 2016, pero Imanol minimizó esa relación entre su padre y su excompañera del horel al decir que fue un romance “express”.

“Fingí demencia. Nunca me enteré de nada”, dijo en tono de broma sobre cómo afrontó la convivencia con Sabrina Carballo. Luego, se puso más serio y comentó: “Fue un tema que en su momento lo charlé con mi viejo”.

“No tuve vínculo (con Sabrina). Fue hace un montón y (el romance fue) bastante express”, concluyó Imanol, saliendo rápidamente del tema.

Luego, contó cuáles fueron los consejos que recibió de su papá para el programa. “Mi papá me dijo que lo haga, al toque. No vio tanto el programa. Pero se divertía. Cuando me fue a ver (al hotel), hablábamos de otras cosas”, reveló el actor.

En “El hotel de los famosos”, José María Muscari entrevistó a cada uno de los participantes, con preguntas muy picantes, que pusieron incómodos a más de uno.

El director teatral comenzó a indagar en el pasado amoroso de los participantes e hizo resurgir nombres que sorprendieron a todos. En esta ocasión una de las entrevistadas fue Sabrina Carballo, a quien le recordaron que “has salido con varias personas que son famosas”.

“Y al principio, no sé, pienso en Miguel Ángel, justo tu papá, perdón, justo. O sea, que ella sería como tu mami ¿no?, ¿ella sería como tu mami?”, preguntó de forma punzante Muscari en referencia a Imanol Rodríguez, que dejó entrever que no le hizo ninguna gracia el comentario y mostró un silencio sepulcral que denotaba claramente su incomodidad.

“No, respeto a su mamá”, salió a aclarar la rubia, sin embargo, Muscari reiteró: “Tu madrastra…”, y continuó indagando sobre el pasado amoroso de Carballo: “Con Miguel Ángel, estuviste con Feinmann también, Luciano, el cantante”, agregó.