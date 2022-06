Sabrina Carballo increpó al Chanchi Estévez por su traición en el Hotel de los Famosos

A pesar de ser muy unidos dentro del Hotel, Sabrina Carballo comenzó a darse cuenta de que su expareja, Chanchi Estévez, organizó que todos la votaran en su contra hace unas semanas. Ellos forman parte del mismo grupo, pero el exfutbolista la traicionó en el momento menos esperado.

Como fueron pareja durante cuatro años, recorrieron distintos países del mundo siguiendo la carrera futbolística de él, pero un día ella decidió cortar la relación y Chanchi quedó desolado. Le costó mucho olvidarse de Sabrina, con quien se reencontró al entrar al Hotel de los Famosos.

Sabrina Carballo y el Chanchi se casaron en El Hotel de los Famosos.

En el reality, en medio de un juego, simularon el casamiento que no fue entre ambos. Con una melodía romántica de fondo, una decoración de adornos florales y luces, Gabriel Oliveri hizo como maestro de ceremonia, y del padrino de la novia, Rodrigo Noya.

Esa misma semana, a pesar de resentir el viejo amor, Chanchi organizó una votación en contra de Carballo. Hábil, no dio su voto abiertamente hacia Sabrina para no exponerse, pero sí le indicó a su equipo que lo hiciera para dejarla en la nominación.

Algunos compañeros quisieron avisarle de la traición, pero ella eligió seguir confiando en su ex, hasta estos últimos días que comenzó a dudar y a hacerle algunas preguntas.

Sabrina Carballo increpó a su ex, Chanchi Estévez, por su traición

Luego de la última votación que dejó a Sabrina como una de las nominadas, se armó una ronda junto al fogón. Ahí la actriz encaró a su ex: “¿Qué crees que demostraste cuando todo el mundo piensa que vos me mandaste a la H?”. El Chanchi respondió: “Lo que puede creer la gente de la edición de un programa queda a tela de juicio. No hice nada para que vos vayas”.

Entonces Sabrina le planteó que hubiera pasado en una situación inversa: “¿Creés que yo no te hubiera defendido?”. A lo que el exfutbolista dijo: “Sí, ¿y qué cambia eso?”.

Con cara de tristeza, ella dijo: “Mucho, cuando termine todo esto veremos qué hacemos”. El cruce de tensión continúo, pero el ahora director técnico de fútbol seguía defendiéndose sin asumir la traición.

“Te pregunté veinte veces y vos dijiste que no. Por eso cuando termine este programa lo voy a ver con mis propios ojos. Hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Y está claro que si pasa eso, vos y yo no tenemos nada que ver, además de que me romperías el corazón en cien mil pedazos”, agregó Sabrina.

“Vos lo hiciste una vez, en la vida real, así que...”, le objetó él haciendo referencia a cuando la actriz decidió cortar el vínculo que los unía.