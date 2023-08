Laura Ubfal dio la primicia: quién es la famosa actriz que espera su primer bebé

Tras su participación el año anterior en la temporada del programa “El hotel de los famosos” en el canal El Trece, una de las concursantes de ese ciclo está experimentando un período especialmente significativo en su vida.

La noticia se centra en una de las actrices más conocidas del país, y los detalles los brindó Laura Ubfal en el ciclo de Intrusos, en América TV. Se trata de Sabrina Carballo, la actriz de 41 años que espera su primer bebé.

Sabrina Carballo será mamá.

En medio de la transmisión del programa, la panelista informó: “Podemos confirmar el embarazo de Sabrina Carballo. Damián Potenza es el papá, están juntos desde el verano”. Para sumar un detalle a la historia de amor, agregó que fue Carna el celestino de la pareja.

Sabrina Carballo será mamá.

En su oportunidad, la antigua protagonista de “Son amores” compartió en el programa “Teleshow” que su relación amorosa con Potenza se inició durante el verano previo. El deportista disfrutó de unas vacaciones en Mar del Plata y, entre diversas actividades de ocio, asistió a la representación teatral en la cual participaba Sabrina.

Damián Potenza, novio de Carballo.

A partir de ese momento, surgió una conexión instantánea y el amor comenzó a florecer. El antiguo futbolista de Tigre volvió a visitar a la actriz el fin de semana siguiente, repitió este gesto una semana más tarde y continuaron haciéndolo a lo largo del verano.

Daniela y Thiago de Gran Hermano van a ser papás y esperan gemelos: así lo confirmaron

Daniela Celis confirmó que está embarazada y va a ser mamá de gemelos junto a Thiago Medina, a quien conoció en Gran Hermano. Los exparticipantes del reality continuaron con su relación una vez afuera de la casa y ahora van a ser padres juntos.

Thiago Medina habló del embarazo de Daniela Celis

La ex GH se vio obligada a confirmar la noticia, la que ya estaba circulando en varios medios, por lo que rompió en llanto y abandonó su silla en pleno programa, mientras Pilar Smith y sus compañeros, Nacho Castañares y La Tora, esperaban sus declaraciones.

Daniela y Thiago, en la dulce espera. (Instagram Daniela Celis)

Tras un corte, Daniela regresó ya más tranquila y finalmente confirmó su embarazo. “Es difícil que la vida te cumpla todo lo que vos quieras y lo estoy teniendo. Pero sí, voy a ser mamá”, contó la ex “hermanita”.

“No me encontré con uno, me encontré con dos. No van a ser mellizos, van a ser gemelos, dos iguales” , continuó la joven a quien apodaron “Pestañela”.

Seguí leyendo