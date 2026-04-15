15 de abril de 2026 - 08:56

Tiene 15 años, ocultó su embarazo, dio a luz siguiendo instrucciones de la IA y su novio se "encargó" de la bebé

La joven de 15 años ocultó el embarazo a su familia y parió en el baño de su casa. Su novio, de 16, llevó a la recién nacida a la estación de tren y fingió haberla encontrado.

Conmoción: una adolescente dio a luz sola siguiendo instrucciones de la IA y simuló el abandono de la beba.

Conmoción: una adolescente dio a luz sola siguiendo instrucciones de la IA y simuló el abandono de la beba.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En la localidad bonaerense de Ezpeleta una adolescente de 15 años dio a luz a su hija en la soledad de su casa, asistida únicamente por instrucciones que obtenía en tiempo real a través de ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial.

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La joven había mantenido su embarazo en secreto durante los nueve meses por temor a la reacción de su entorno. El viernes pasado, al comenzar el trabajo de parto y encontrarse sin adultos en la vivienda, se encerró en el baño con su celular y buscó en la aplicación los pasos a seguir para afrontar el nacimiento. Según trascendió, el parto se produjo sin complicaciones.

El falso hallazgo en la estación

Una vez que nació la beba, la desesperación por ocultarla llevó a la joven y a su novio, un adolescente de 16 años, a trazar un plan improvisado. El joven tomó a la recién nacida y se dirigió a las inmediaciones de la estación de tren de Ezpeleta.

Allí, abordó a un transeúnte y, simulando sorpresa, le aseguró que acababa de encontrar a la beba abandonada en la vía pública. Ambos se dirigieron a la comisaría local para dar aviso a las autoridades. Allí se activó un protocolo de emergencia y una ambulancia del SAME trasladó a la pequeña al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en el área de Neonatología.

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La confesión en el hospital

Según informó La Noticia de Quilmes, la situación llevó a la madre adolescente a presentarse en el mismo hospital horas más tarde. Ante un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, la joven decidió contar la verdad.

Relató con precisión cómo atravesó el parto sola en su hogar guiada por la IA y explicó que el "hallazgo" en la estación fue una puesta en escena motivada por el miedo. La bebé y su madre están fuera de peligro.

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