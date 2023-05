Daniela Celis creó un divertidísimo blooper cuando Ángel de Brito le preguntó si es infiel: “Thiago corneta”

En medio de la conversación, el conductor le hizo una pregunta sobre infidelidad a la ex participante de Gran Hermano 2022, quien estaba enfocada en promocionar su programa de streaming “Fuera de joda” junto a Julieta Poggio, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar. Sin embargo, Daniela escuchó mal la pregunta y sorprendió a todos con su respuesta.

Ángel de Brito: -Nacho, ¿vos fuiste muy infiel?

Nacho Castañares: -No, yo nunca.

Julieta Poggio: -Hoy hablamos de eso porque tuvimos en el consultorio a Venganiela

Daniela Celis: -Estuvo muy bueno. La gente se prendió un montón y contó muchas cosas.

Ángel de Brito: -Daniela, ¿infiel?

Daniela Celis: -Hoy en día, sí. En otro momento de mi vida, no...

Nacho Castañares: -¿Cómo hoy en día?

Lucila La Tora Villar: -¿Cómo hoy en día sos infiel?

Daniela Celis: -Soy fiel.

Nacho Castañares: -Ángel dijo infiel...

Ángel de Brito: -Pobre Thiago.

Daniela Celis: -Hay, no, chicos. Paren, paren...

Nacho Castañares: -Pongan en el graph, Daniela: “Hoy soy infiel”.

Ángel de Brito: -Thiago corneta.

Julieta Poggio: -Esto va a ser un clip.

Daniela Celis: No, no. Ay, la puta. No. Soy súper fiel, pero me costó un montón serlo

Julieta Poggio: Dani, te amo.

El divertido intercambio generó risas y complicidad entre los presentes, destacando el buen humor de Daniela frente al malentendido. La situación se volvió viral rápidamente en las redes sociales, donde los seguidores del reality compartieron el video del blooper y expresaron su cariño hacia la participante.

En el mismo móvil Julieta fue consultada sobre el vínculo con Marcos

Los ex participantes de Gran Hermano continúan generando interés y conversación desde su salida de la casa, especialmente los finalistas Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, quienes se han ganado el cariño de miles de fanáticos en todo el país. En esta ocasión, Julieta vuelve a ser el centro de atención.

La flamante pareja disfruta de unas vacaciones en las playas de Buzios.

La posible relación entre la influencer y el salteño, campeón del reality, ha ilusionado a los seguidores, aunque no pudo concretarse dentro de la casa. Sin embargo, en las redes sociales, los fanáticos no dejan de soñar con la posibilidad de que ocurra.

Durante la presentación de “Fuera de joda”, el nuevo programa de streaming de Telefe en el que participan Julieta, Nacho, La Tora Villar y Daniela Celis, las cámaras de LAM se acercaron a entrevistar a la actriz, momento en el cual Ángel de Brito le preguntó sobre la carga de trabajo desde su salida de Gran Hermano.

Thiago y Daniela visitar a Marcos en Salta (@MarcosGNews).

En tono humorístico, Julieta lanzó una indirecta al periodista, mencionando que él parecía saber más sobre su vida que ella misma, en referencia a los rumores sobre su posible participación junto a Marcos en un proyecto de Cris Morena.

