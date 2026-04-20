Asignación por Embarazo de ANSES: cuánto cobran con el aumento en mayo y complementos extras

La Asignación por Embarazo tendrá un aumento en mayo de 2026, en línea con la actualización mensual que aplica ANSES según la inflación. Esta suba impacta directamente en los ingresos de las beneficiarias, que mes a mes ven reflejada la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Además del incremento en el haber, el beneficio se complementa con complementos extras que elevan el monto total a cobrar. Entre ellos se destacan el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar, que continúan siendo claves para reforzar los ingresos durante el embarazo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en mayo de 2026 un incremento del 3,38% en la Asignación por Embarazo, en base al IPC de marzo informado por el Indec. Esta actualización responde al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

Con este ajuste, el monto total del beneficio pasará de $136.666 a $141.286 . Sin embargo, como ocurre también con la Asignación Universal por Hijo (AUH), el organismo retiene el 20% del haber mensual , que se paga de manera acumulada una vez finalizado el embarazo, siempre que se acrediten los controles sanitarios.

En la práctica, esto significa que las beneficiarias recibirán de forma directa $113.028,80, mientras que $28.257,20 quedarán retenidos. Este mecanismo busca garantizar el seguimiento de los controles de salud durante la gestación.

Para quienes residen en la denominada Zona 1, el monto asciende a $183.672, con un pago mensual efectivo de $146.937,60 y una retención de $36.734,40. Esta región incluye provincias como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones.

Además, a partir de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, se implementó un sistema de cruce de datos entre ANSES y el sistema de salud. Esto permite verificar automáticamente los controles sanitarios y agilizar el cobro del porcentaje retenido sin necesidad de trámites adicionales.

Complementos extras que aumentan el ingreso total de la Asignación por Embarazo

Más allá del aumento en el haber principal, las titulares de la Asignación por Embarazo acceden a complementos extras que incrementan de manera significativa el ingreso mensual.

Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en mayo se actualizará a $53.290. Este beneficio está destinado a garantizar una mejor nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.

bebé varón Los complementos extras elevan el ingreso total por encima de los $200.000.

A su vez, se mantiene vigente la Tarjeta Alimentar, con un monto de $52.250, sin cambios desde mayo de 2024. Este ingreso adicional continúa siendo un refuerzo fundamental para la compra de alimentos.

De esta manera, una beneficiaria de la Asignación por Embarazo percibirá en mayo un total de $218.568,80. Este monto surge de la suma del 80% del haber mensual ($113.028,80), el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar, consolidando un ingreso integral que busca acompañar el embarazo en un contexto económico desafiante.