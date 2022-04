Sabrina Carballo recordó sus romances con famosos como Luciano Pereyra, Feimann y Miguel Ángel Rodríguez

Sabrina Carballo se llevó todas las miradas en la edición del lunes del “Hotel de los famosos” cuando a partir de un juego, José María Muscari la hizo hablar de sus romances con famosos. La actriz salió con diferentes figuras del medio y, aunque negó algunas, se animó a contar sobre otras.

La actriz trabaja en televisión desde que era una niña y participó de tiras como “Son de diez”, “Amigovios”, “Verano del 98″, “Son amores”, “Una familia especial”, “Son de fierro” y “Señores papis”, entre otros.

En sus 39 años, se le conocieron varias parejas a la actriz, entre ellos su noviazgo con Luciano Pereyra, Nicolás Cabré, el Chanchi Estévez (con quien se reencontró en el reality), Felipe Colombo, Emiliano Rella, Miguel Ángel Rodríguez, Eduardo Feimann y Martín Bossi, son algunos de los nombres que trascendieron.

Los romances de Sabrina Carballo.

El ida y vuelta de Muscari con Sabrina Carballo por sus ex

En el juego, Sabrina tenía que contar una cita “buena o muy mala” y prefirió llamarse al silencio al mencionar que las malas se las “olvida”. Por lo que Muscari la llevó a hablar de algunos famosos con los que salió. Y el productor lanzó durante: “Has salido, es de público conocimiento, con varias personas que son famosas”.

Y el primero que se le vino a la mente fue el nombre de Miguel Ángel Rodríguez, que su hijo también es uno de los participantes del hotel. “Justo tu papá, perdón, justo. O sea, que ella sería como tu mami ¿no?, ¿ella sería como tu mami?”, lanzó Muscari, haciendo alusión a Imanol y generó una situación incómoda

“No, respeto”, le pidió ella. “Tu madrastra”, insistió Muscari. “No, respeto”, recalcó ella. “Pará, Miguel Ángel, estuviste con Feinmann también”, siguió Muscari. “No, a Eduardo lo conozco pero no fuimos pareja. Salimos a comer, lo quiero, pero no”, se sinceró Sabrina.

“Luciano, el cantante”, acotó Muscari. “Con Luciano sí. Ah, te estás tirando una data”, le dijo Carballo, ya un poco más relajada.

“No, me las sé todas. Digo, ¿cómo es cuando empezás una relación con alguien que tiene un perfil alto?”, indagó Muscari. “En realidad no pienso en eso, fluye, pero lo que sí siempre trato es de no hacerlo público nunca hasta que no me queda otra”, se sinceró la participante.

“De hecho, con Luciano (Pereyra) una vez me pasó que salíamos de un restaurant y había un montón de cámaras y yo lo solté de la mano y él se re ofendió porque yo lo había soltado de la mano”, agregó al respecto.

“Y con el Chanchi también, un montón de veces nos invitaban a programas y yo decía no, no, y él me decía pero si todo el mundo ya sabe que estamos juntos, y yo le decía no, pero no me gusta”, profundizó sobre sus relaciones.

“Aparte, tampoco me gusta exponer, por las energías y todo eso, trato de cuidar, y aparte cuanto menos sepan mejor”, concluyó.