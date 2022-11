¡Para morirse de amor! Dejó su cámara en una playa de Puerto Madryn y se acercó un cachorro de elefante marino

Un experimentado buzo dejó su cámara en una playa de Puerto Madryn y capturó una tierna escena. Ocurrió en Punta Ninfas, una impactante costa de Chubut que se encuentra a 60 km de Puerto Madryn.

En esta oportunidad Raul Sstt, quien comparte fotos y videos de su trabajo a través de su cuenta de Instagram, se encontró con una sorpresa. Acostumbrado a la fauna del lugar, el buzo dejó su cámara en las piedras y tomó algo de distancia para dejar que las cosas sucedieran.

“Punta Ninfas es un apostadero de lobos marino que visito seguido porque me encanta verlos. Me llevo la reposera, me siento, me cebo unos mates y los miro”, contó a diario Río Negro.

“En su comportamiento hay peleas de machos, cópulas, madres amamantando, cachorritos. Esta época es muy linda para verlos. Y si tenés suerte, alguno de los cachorritos curiosos se puede acercar. Es lo que me pasó el otro día”, agregó.

“Uno de los cachorros agarró confianza y se acercó a la cámara que había dejado en el piso mientras me alejaba unos metros. Se quedó al lado y cuando bostezó se tapó la cara con su manito. Era bien bonito”, contó.

Los usuarios reaccionaron casi de inmediato y la publicación de Raul Sstt se llenó de comentarios. En los comentarios destacaron la ternura y la actitud relajada del cachorro.