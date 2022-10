Arturo, el gato ladrón que se hizo viral por robarle dinero a los vecinos: “Se me cae la cara de la vergüenza”

Una joven contó que su gato le roba dinero en efectivo a su vecino y estallaron las redes sociales. Antonela Repetto compartió las pruebas de los delitos de su mascota y se volvió viral.

“Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar plata todo el tiempo al vecino”, escribió la joven en su cuenta de Twitter. Además, compartió un chat que tuvo con la víctima.

Twitter Antonela Repetto

“El otro día me metí en tu casa porque lo vi correr y me faltaba plata”, le dijo el vecino a la dueña de Arturo, el gato delincuente. “Ya estaba entrando a tu casa con 20000 pesos. Los tenía en la boca”, agregó el joven.

Los usuarios no daban crédito al relato de Antonela. De hecho, en los comentarios una persona exigió pruebas de los robos. “Hasta que no vea a Arturo con la plata en la boca no lo creo”, afirmó la usuaria y Antonela le respondió con más fotos.

Twitter Antonela Repetto

Ante la cataratas de mensajes, Antonela se vio en la necesidad de hacer algunas aclaraciones sobre Arturo. “Es rescatado, tiene 1 año. No roba por necesidad ni por maldad, es fanático de las banditas elásticas y las huele a 10 km de distancia”, dijo.

Twitter Antonela Repetto

“Mi vecino es libre de entrar a casa y yo a la suya xq en el depto hay dinámica ´Friends´ por lo cual no nos resulta raro”, aclaró.

“No lo entrené, tiene una obsesión con las gomitas y aprendió a robar plata porque se las ponemos, pero no está adiestrado para robar y yo soy una vecina honesta y devuelvo todo lo que se roba”, agregó.