Neymar no aprende: le escribió a una modelo, pero lo expusieron en Instagram

El famoso futbolista Neymar continúa lidiando con problemas en su vida amorosa. Hace apenas una semana, recurrió a las redes sociales para disculparse públicamente por una infidelidad hacia su pareja Bruna Biancardi, con quien espera su segundo hijo. Sin embargo, una situación similar parece haberse presentado nuevamente, esta vez involucrando a la modelo Celeste Bright.

La modelo compartió una captura de pantalla de una conversación en su perfil de Instagram, en la que aparece un emoji de manos aplaudiendo, supuestamente proveniente del jugador del PSG. Celeste Bright expresó su descontento y enfado por recibir este tipo de mensajes, especialmente teniendo en cuenta la situación sentimental de Neymar. En sus historias de Instagram, la modelo manifestó su frustración y animó a otras mujeres a alzar su voz ante estas situaciones.

Foto: Instagram.

“No sabía quién era esta persona antes de esto. Estoy cansada de ver mensajes como este de hombres que tienen mujer o novia. Él no es el único. Creo que el resto de chicas también tendrían que darle más voz a estas cosas”, escribió la modelo en otra historia.

“No sabía quién era esta persona antes de esto. Estoy cansada de ver mensajes como este de hombres que tienen mujer o novia. Él no es el único. Creo que el resto de chicas también tendrían que darle más voz a estas cosas" escribió. Foto: Instagram.

QUIÉN ES CELESTE BRIGHT:

Celeste Bright, de 29 años, es una reconocida modelo estadounidense que ha trabajado para la agencia Wilhelmina Models en Los Ángeles y Miami. Con más de un millón de seguidores en Instagram, su voz y mensaje tienen alcance significativo en las redes sociales.

Celeste Bright, la modelo que expuso a Neymar. Foto: Instagram.

La joven también estuvo involucrada en el pasado con el cantante colombiano Sebastián Yatra. La relación entre ambos inició a principios de 2018 y, aunque compartieron una foto juntos en redes sociales, posteriormente se separaron y surgieron los rumores sobre la relación de Yatra con Tini Stoessel.

NEYMAR HIZO PÚBLICA SU INFIDELIDAD PIDIÉNDOLE DISCULPAS A SU NOVIA EN INSTAGRAM:

El crack brasileño le pidió disculpas a su pareja Bruna Biancardi que está embarazada de su segundo hijo. En el post de Instagram dejó entrever que los rumores sean ciertos.

Foto: Instagram.

“Bru, hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos... Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo”, escribió Ney.

SEGUÍ LEYENDO: