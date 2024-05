Neymar tuvo un noble gesto, tras las inundaciones en Brasil: “Lo hago desde el corazón”

En un gesto conmovedor, Neymar, el futbolista brasileño del Al Hilal de Arabia Saudita, ha mostrado su apoyo a su país natal frente a las devastadoras inundaciones que azotan el sur de Brasil.

Más allá de sus actividades deportivas, Neymar ha desplegado acciones solidarias destinadas a ayudar a las comunidades afectadas.

El noble gesto de Neymar tras las inundaciones en Brasil.

El jugador ha coordinado envíos de alimentos y suministros esenciales a las zonas afectadas por las crecidas de los ríos. Además, puso a disposición su helicóptero privado para contribuir en las tareas de evacuación, una muestra notable de generosidad en medio de la emergencia.

Según reportes de la agencia EFE, el helicóptero de Neymar, identificado con la matrícula PP-NRJ, se dirigió hacia Porto Alegre transportando suministros esenciales. Durante su regreso, evacuó a una mujer que requería atención médica urgente en Eldorado do Sul, una de las zonas más afectadas por las inundaciones en la ruta BR-116.

Antes de estas acciones, Neymar había anunciado en sus redes sociales su decisión de enviar un avión privado cargado con alimentos y suministros variados para asistir a los damnificados. En sus palabras: “Momento delicado el que está pasando nuestro Brasil y ayudar nunca es demasiado. Independientemente de tu condición financiera, lo que importa es lo que llevas en el corazón”.

El futbolista también destacó su preferencia por actuar desde el corazón, no por obligación, y alentó a otros a unirse a las labores de ayuda: “No me gusta publicar todo lo que hago o la ayuda que brindo porque lo hago desde el corazón, no por obligación. Este post es para animar a más gente a ayudar”.

La Conmebol tomó medidas para los partidos a jugarse en Brasil

Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha decidido suspender los encuentros programados en el sur de Brasil debido a las severas condiciones climáticas. Esta medida afecta partidos de la Copa Libertadores y la Sudamericana que involucraban a equipos como Gremio e Internacional de Porto Alegre.

La entidad expresó su solidaridad con la población brasileña ante la devastadora situación en el estado de Río Grande do Sul.

En un comunicado oficial, la Conmebol manifestó su apoyo a las comunidades afectadas y anunció la reprogramación de varios partidos, priorizando la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.