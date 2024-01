Otro dolor de cabeza para Neymar: famosa influencer le exige una prueba de ADN

Alejado de las canchas por la dura lesión que sufrió el año pasado, Neymar sigue siendo noticia, pero justamente no por su accionar dentro de un terreno de juego, sino por lo que sucede con él fuera de ellas.

Luego de las imágenes que se tornaron virales en el festejo de cumpleaños de Romario, medios brasileños aseguran que Amanda Kimberlly una modelo e influencer que asegura estar embarazada del ex jugador del Paris Saint-Germain.

En ese contexto, hay dos versiones sobre cómo habría tomado la noticia el entorno del jugador. Por una parte, la familia del crack brasileño “recibió la noticia con alegría, sin discordias”, aseguró el portal Leo Días.

👶🏽 En Brasil volvió a ser noticia Neymar por su vida personal. El portal ‘LeoDias’ asegura que la estrella será padre por tercera vez pero esta vez de la modelo Amanda Kimberlly, quien habría sido su amante.



Por su parte, Neymar no tendría la misma visión ya que el mismo medio asegura que el futbolista quiere aguardar a que el bebe nazca para hacer una prueba de ADN para corroborar al 100% que las declaraciones de la mujer son verídicas.

De esta manera, confirmada su paternidad, el ex Barcelona, que fue padre por segunda vez en octubre, le habría sido infiel a su actual pareja Bruna Biancardi, la mamá de su hija.

¿Quién es la modelo que estaría embarazada de Neymar?

Amanda Kimberlly es una modelo e influencer brasileña de 22 años que saltó a la fama luego de su participación en el programa Are you the one? de la reconocida cadena MTV, enfocado en jóvenes brasileños que buscaban pareja.

A su vez, la modelo también es reconocida por hacer diferentes campañas con grandes marcas a través de redes sociales, donde cuenta con 300 mil seguidores en Instagram.