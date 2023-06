Amor sin fronteras: un hincha le dejó todos sus bienes en un testamento a nombre de Neymar

Lejos de las canchas por lesión, los fanáticos aguardan por ver nuevamente a Neymar haciendo lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol. En este caso no fue noticia el futbolista en sí, sino la decisión de un fanático que reveló que le dejará todos sus bienes a su nombre.

Un hombre de 30 años oriundo de Brasil reveló que tiene una enorme admiración por Neymar y debido a que atraviesa problemas de salud, decidió dejarle todo lo que le queda a su nombre.

El empresario en cuestión radicó su deseo en la notaría 9 de la capital de Rio Grande do Sul argumentando por qué pensó en Neymar para dejarle sus bienes a su nombre.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, explicó en sus declaraciones a Metrópole.

En esa misma línea el fanático agregó: “Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda”.

