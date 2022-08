Mirtha Legrand se emocionó al firmar el contrato con Adrián Suar junto a Juana Viale para su regreso

Mirtha Legrand, después de varias idas y vueltas, firmó contrato este miércoles con Adrián Suar para regresar a la pantalla de Eltrece. La conductora y su nieta, Juana Viale, compartirán la conducción de uno de los progra,as más antiguos de la televisión argentina y la “Chiqui” se emocionó con su regreso.

La diva de los almuerzos se trasladó al canal junto a Juana y su otro nieto, Nacho Viale, quien es el productor de su programa, para firmar y cerrar el acuerdo tan esperado para ella y muchos de sus fans.

Por la pandemia, Mirtha estuvo alejada de la tele por lo que su regreso será después de dos años y medio sin hacer el ciclo. Solo hizo algunas apariciones en su programa, pero ahora volverá a estar sentada en la cabecera de la mesa más famosa del país.

“Siento ganas de llorar, emoción”, dijo con la voz entrecortada Mirtha a Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo desde las oficinas de la redacción multiplataforma.

“Era mi deseo y costó. Se demoró meses, meses y meses. Qué largo que fue… soy muy exigente. Conmigo misma soy exigente”, reconoció la conductora de ‘Almorzando con Mirtha Legrand’ y ‘La Noche de Mirtha’.

Por su parte, Juana expresó: “Mi deseo es prosperidad para todos y que nos llevemos bien” y su abuela la interrumpió para corregirla: “Entre nosotras nos llevamos bien”.

Mirtha Legran firmó contrato con Suar y vuelve a la televisión argentina.

Luego, la diva contó cómo fue la previa a la firma del contrato tan esperado: “Me desperté tempranísimo así que después de acá voy a hacer una siesta porque a la noche me voy al Colón, me hace bien salir y el encuentro con el público es placentero y agradable, me aplauden”.

La chicana de Mirtha Legrand a Adrián Suar por las demoras en la negociación

Luego tomó la palabra Adrián Suar, quien se mostró feliz de tener a Mirtha y a Juana de nuevo en el cana. “Más allá del juego, que es una comedia que hacemos con Nacho, estamos muy contentos y demoró porque las queríamos a las dos”, comentó.

“Había otros canales interesados”, lanzó picante la “Chiqui” y casi deja sin palabras a Suar, quien trató de salir airoso de la situación al decir: “Sé que Mirtha es de toda la televisión, le dije que ojalá estuviera en Eltrece, pero que si no era así, iba a estar igual de invitado donde fuera que estuviera”.

Mirtha, sigue asombrada del cariño que le brinda el público: “Me querían pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”.