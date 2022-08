Mariano Martinéz mencionó a Lali en un misterioso posteo tras su polémica separación

Mariano Martínez sorprendió a todos posteando una escena de Esperanza Mía, la novela que protagonizó junto a Lali Espósito allá por el año 2015. Lo llamativo es lo random de la publicación y más por el hecho de que las cosas entre ellos no terminaron nada bien.

“En la novela “esperanza mía”. Que protagonizamos con @lalioficial . Donde me tocó también hacer este tema.” escribió el actor junto al video.

Lali y Mariano Martínez fueron pareja durante ese tiempo y las cosas no terminaron bien entre ellos. Muchos de los seguidores del actor, o tal vez curiosos que se enteraron de la publicación, no dudaron en comentar lo raro de la publicación. “Gracioso pero no gracioso de risa... Gracioso de RAAROO”, “Me quedé tan sorpresa como todos ustedes....”, “Yo acá esperando el drama que se va a armar” y “Que arrobabaaaa jajaja ya no sabes de donde colgarte no Marian??? Raja de acá q no perdonamos ni olvidamos.” son algunos mensajes que se pueden leer entre los comentarios.

El amor entre Lali y Mariano Martínez

En 2016 la relación, que duró 5 meses, terminó y explotó una bomba. En esa época se filtró un audio en el que Martínez habla de Lali y se refiere a la jurado de La Voz como nefasta. “Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada” se le escucha decir al actor.

Ya en pie de guerra, se llegó a especular que el tema “Lindo pero bruto” que Lali interpreta junto a Thalía estaba dedicado a su ex pareja.

Lo cierto es que en su perfil de Instagram, el actor viene publicando desde hace un tiempo escenas e imágenes de sus trabajos al mejor estilo bitácora personal.

Ahora, todos los ojos están puestos en Lali y en la respuesta, o no, que la actriz tendrá sobre este posteo que muchos toman como un manotazo de ahogado de un actor que perdió un poco de su luz y justo viene a mencionar a Lali que está en su mejor momento profesional con millones de fans en todo el mundo.