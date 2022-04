Brenda Asnicar se le declaró por redes sociales a Mariano Martínez

Brenda Asnicar vive un año plagada de proyectos, tanto actorales como musicales, y suele exponer cada cosa nueva que realice en todas sus redes sociales, donde se muestra muy activa.

Lo que causó sorpresa fue lo ocurrido en la tarde de este miércoles, cuando Asnicar mantuvo un llamativo y sorprendente ida y vuelta con Mariano Martínez en Twitter.

El llamativo ida y vuelta de Brenda Asnicar y Mariano Martínez en Twitter

Todo comenzó cuando la actriz decidió realizar un cambió su foto de perfil y rápidamente, Martínez le dio like. Algo que a ella le llamó la atención, y no dudo en compartir la captura de la reacción de su colega y escribió arrobándolo: “Bueno, Mariano, a mí también me gusta tu foto de perfil… ¿Ok?”.

Por otra parte, el actor se tomó con humor esta publicación y decidió contestarle al retuitear este post: “Beso Bren!!!” junto a unos emoticones de sonrisas.

Brenda Asnicar

Mariano Martínez estrenó nuevo look

Mariano Martínez deslumbró en sus redes sociales e intrigó con su mensaje. El actor, que hace unos días cambió completamente su look, pasando de una cabellera larga a un completo rapado, publicó una foto donde muy sensual, que llamó la atención.

Hace días, el actor posteó una foto tras haber salido de la ducha, tapándose sus partes íntimas con una toalla y mostrando sus marcadísimos músculos. Acompañó la postal con una cancherísima canción de Snoop Dog que le sumó a su storie de Instagram.

Jugada foto de Martínez tras haberse duchado.

Ahora, en su cuenta de Instagram, publicó una imagen algo distinto, ya que lo vemos vestido con bermuda y campera de jean y en la misma intrigó a sus seguidores con la frase: “baby,maybe you don’t undesrstand” (bebé, tal vez no lo entiendas).

Rápidamente, los fanáticos de Martínez se hicieron eco de lo expresado y lanzaron: “Yo si entendí!!!!”, “Yo lo único que entiendo es que eres hermoso!!!!!”, escribieron algunos de sus seguidores.