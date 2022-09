Malena Pichot le pidió a disculpas a Mónica Farro: “No creí que pudiera ofenderla”

Malena Pichot salió a pedirle disculpas a Mónica Farro tras haber tenido un fuerte cruce con ella en las redes sociales después de trazar sus diferencias con la vedette al hablar de feminismo.

“Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento, pero eso no quiere decir que soy recontra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré”, había dicho la modelo uruguaya en diálogo con IP Noticias.

Malena Pichot. Foto: Web

Al ver sus declaraciones, Pichot recogió el guante y la destrozó a través de un comentario que realizó en Instagram: “Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”, apuntó.

Esos dichos fueron leídos por Farro quien, sin vueltas, decidió mandarle una carta documento a Pichot a través de su abogado: “Esto ya está en la Justicia, con Ignacio Trimarco, ya se iniciaron acciones legales. Y cada persona que me degrade y me denigre como mujer, como persona, más siendo mujeres, veremos qué pasa...”.

El pedido de disculpas de Malena Pichot a Mónica Farro en Twitter

Los tweets de Malena Pichot para pedirle disculpas a Mónica Farro (Fotos: Twitter)

“Quiero pedirle disculpas a @farromoni por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna “muerte al macho”. Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla”, escribió Malena, este miércoles.

Y luego puntualizó sobre sus dichos: “Tampoco creí que la ofendería a @farromoni que la considerara una fantasía sexual, dado que consideró que las vedettes lo son. En el mensaje se ha interpretado la palabra “complacer” de formas muy diversas que creo que también ofendieron a Mónica, yo me refería a “agradar”, aclaró.

“Yo pensé dado el recorte del video que ella misma lo estaba diciendo. Le estoy pidiendo disculpas porque parece que efectivamente es feminista”, resaltó en otro mensaje que compartió en la red social del pajarito, en donde cuenta con más de 1 millón de seguidores.

“Muchos interpretaron que la trataste de GATO, así q muy buena tu aclaración y disculpas”, le dijo una usuaria de Twitter, quien bancó el gesto que tuvo la creadora de Cualca! Y la guionista le respondió: “Jamás usaría al trabajo sexual como un insulto o como algo despectivo. He dejado claro más de una vez que no soy abolicionista y respeto lo que hacen las mujeres con su propio cuerpo, esto fue lo que desató una polémica inventada por los portales y programas de espectáculos”.

Mónica Farro. Foto: Gentileza

Por último y para dar por finalizado el tema, hizo una aclaración sobre su manera de ver el feminismo: “Cada vez que alguien se refiere al movimiento feminista despectivamente y elige señalar que las mujeres en las marchas hacen mal en desnudarse o en llevar consignas agresivas, realmente me entristece y me violenta muchísimo. No puedo evitarlo”.

“Banco y me emocionan muchísimo a las mujeres que han puesto el cuerpo en la calle exigiendo por los derechos que nos beneficiaron a todas y espero nunca dejemos de hacerlo, hasta el día que las mujeres desaparecidas indignen más que las mujeres en tetas en una marcha”, finalizó Pichot.