El video infernal de Mónica Farro bailando con un escote profundo que enamoró a todos

Los seguidores de Mónica Farro quedaron enamorados con un video que publicó en las últimas horas. La vedette le bailó a la cámara con un look de gimnasio que remarcó algunas de sus partes.

Mónica Farro está casada con Leandro Herrera. Es el hombre que la uruguaya eligió para compartir su vida y, sin dudas, su amor es muy grande.

Casamiento de Monica Farro y Leandro Herrera

Pero la actriz también tiene tiempo para sus fans. En su cuenta de Instagram, Farro reúne un millón de seguidores que comentan y likean cada posteo que ella sube.

Con su clásico corte de cabello bien peinado, se mostró muy sensual frente a la cámara, donde bailó con toda la energía para sus fans.

“Cuando te levantas con buena onda todo es lindo, ponele alegría y color a la vida. Hasta te piropean las mujeres jajajaja. Feliz viernes para todos”, escribió junto al posteo.

Mónica Farro con Leonardo Herrera

Mónica Farro opinó sobre el feminismo y Malena Pichot la destrozó

Mónica Farro causó gran revuelo tras opinar sobre el feminismo durante una entrevista. Malena Pichot, influencer que defiende al movimiento a capa y espada, la criticó.

“No soy ‘muerte al macho’, los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento, pero eso no quiere decir que soy re contra feminista”, dijo Farro en IP Noticias.

“Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré”, se sinceró Mónica.

“No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres”, agregó Mónica.

“El feminismo está bueno, hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre”, completó la uruguaya.

Malena Pichot. (Instagram)

A lo que Malena Pichot no se guardó su opinión y fue filosa contra la actriz. “Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea, es su trabajo literal”, expresó Pichot.

Pichot criticó los dichos de Farro

“Vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás”, escribió en un comentario. Y sumó: “Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”.