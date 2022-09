Tamara Báez, furiosa con la costosa cena que le pagó L-Gante a Wanda Nara: “Y me quiere pasar 50 mil por mes”

La relación de Tamara Báez y L-Gante atraviesa su peor momento. Luego de que el cantante de Cumbia 420 blanqueó su separación de la madre de su hija Jamaica, y en medio de rumores de affaire con Wanda Nara, la joven influencer le puso una restricción perimetral y le inició una demanda por el pago de alimentos.

En los últimos días, ambos publicaron llamativos mensajes en sus redes sociales con los que dejaron bien en claro que esta vez no habrían posibilidades de reconciliación.

Tamara contó en Instagram que hacía tiempo que ella venía “aguantando muchas cosas, muchas noches solas (con su hija)”. Por lo que, con el primer video que se hizo viral, en el que se lo veía al joven salir de un hotel alojamiento con otra mujer, decidió separarse.

Tamara habló de L-Gante tras confirmar la separación (Instagram @tamibaez429)

Ante esta situación, Juan Pablo Merlo, el abogado de la joven influencer, dio detalles en televisión de la batalla legal entre el cantante de Cumbia 420 y su representada.

“L-Gante le está pasando 50 mil pesos por mes. Claramente estamos hablando de violencia económica. Hoy Tamara está manteniendo a su hija por lo que él le está pasando. La mamá le da comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños”, dijo el letrado en Nosotros a la mañana (El Trece).

Y explicó que por lo general el monto de las cuotas alimentarias se resuelven entre un 20% y 30% del ingreso declarado del padre, como así también respecto al nivel de vida del niño o niña.

“Entonces, si sacamos la cuenta, L-Gante estaría ganando 250 mil pesos por mes. No creo que cobre por un show menos de 1 millón de pesos. O está evadiendo impuestos y sería muy grave”, señaló.

Por otra parte, Merlo advirtió que pidió una medida de restricción perimetral para que el cantante no pudiera acercarse a su clienta. “Ella me pidió que de este tema no hablara porque es el padre de su hija”, manifestó.

L-Gante y Tamara Báez en España.

Por lo que, atento a esta situación, Carlos Monti preguntó si solicitaron una orden de restricción porque ocurrió algún tipo de episodio violento. Y el abogado se limitó a decir que “sí”, sin entrar en más detalles.

Tamara Báez apuntó duro contra L-Gante por pagarle una costosa cena a Wanda Nara

En las últimas horas cicularon imágenes de una cena que Wanda Nara y L-Gante tuvieron con amigos, y también se supo que la cuenta la habría pagado toda la el cantante. La suma total habría superado los 110 mil pesos y Tamara explotó con la noticia.

“Y me quiere pasar 50 mil por mes”, lanzó furiosa en una historia que luego borró. Y agregó: “Entonces no llores cuando el abogado te pide lo que le corresponde a tu hija. Paganini de todo el mundo”.