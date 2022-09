Aseguran que Tamara Báez pidió 5 mil dólares para dar una nota: qué dijo la ex de L-Gante

L-Gante confirmó que está separado de Tamara Báez, aunque no coinciden en las fechas de la ruptura. Él asegura que hace más de dos meses que no están juntos y la joven asegura que no es así, y en el medio aparece el nombre de Wanda Nara, inesperado tras el WandaGate.

En medio del escándalo por la separación en la que también se vio involucrada la empresaria, la palabra de Tamara es de las más buscada por los programas de espectáculos. LAM abría sido uno de los ciclos que buscó a la joven y aseguran que pidió 5 mil dólares para hablar con ellos.

Fue Ángel de Brito quien publicó en Twitter una captura en el que una persona que se encarga de la prensa de Tamara asegura que solo dará notas si pagan esa cuantiosa suma en dólares.

Aseguran que Tamara Báez pidió 5 mil dólares para dar una nota y lo desmintió.

“5.000 dólares Qatar pide la ex de elegant por la nota. #LAM”, escribió el conductor de AméricaTV y mostró el chat en el argumentaban que la joven pide tanto dinero porque “ella es cero mediática” y luego expuso que solo hablaría si hay una propuesta “mega tentadora, porque sino es un no rotundo”.

Ante esta situación, la ex de L-Gante rompió el silencio en redes y a través de sus historias de Instagram aseguró que ella no va a hablar y que no pidió dinero. Por lo que desmintió el chat que se viralizó.

La joven compartió la imagen y fue tajante con su decisión de no hablar de su relación con el padre de su hija, Jamaica. “Tranqui que por más plata tampoco voy a ir a ningún programa”, aseguró la influencer que tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

Tamara Báez mostró pruebas de que Wanda Nara “buscaba” a L-Gante

Tamara Báez reaccionó ante la confirmación de la separación que hizo L-Gante en sus historias y redobló la apuesta al mostrar un chat de ambos en el que hablan de Wanda Nara.

“¿Hace cuánto estás separada?”, le preguntó un usuario a Tamara y ella, irónica respecto a las declaraciones del cantante, respondió: “Supuestamente 2 meses”.

Y le pidieron que explique por qué ella decía “supuestamente” y expuso sus argumentos: “Porque si estamos separados, hace una semana pasó esto cuando me quise ver con un chico. Por ahí va mi enojo en el comentario del vivo”.

“Y otra porque ella lo busca desde que estábamos juntos. Entonces su lo vas a entretener, entretenelo bien y que a mi no me haga pasar estas cosas”, cerró y compartió un chat de ella con L-Gante en el que hablaban del tema.

Tamara Báez habló sobre su separación. (Captura Instagram @tamibaez429)