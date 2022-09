La hija de L-Gante cumplió un año y armaron una increíble fiesta: cambios de ropa y entrada en auto a batería

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, cumplió un año y festejaron a lo grande. La influencer y el cantante de cumbia protagonizaron rumores de infidelidad de parte del artista y crisis de pareja, pero se mostraron juntos y felices en el cumpleaños de la pequeña.

Ya pasó un año del día que el cantante movilizó a todo su barrio y alrededores al recorrer las calles en limusina con la niña recién nacida y la flamante mamá, apenas fueron dadas de alta.

Y las cosas no cambiaron mucho, a los dos les gusta hacer todo a lo grande y en el cumpleaños de Jamaica no faltó nada. Tanto la niña como Tamara lucieron difererentes looks durante la fiesta, la influencer usó dos corset diferentes: primero uno blanco con microperlas y luego uno nude combinado con negro.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Baéz cumplió un año.

En tanto que Jamaica ingresó a su fiesta con un increíble vestido blanco y una coronita de flores. Y lo hizo en un auto negro a batería, que estaba ploteado como el auto de su papá con la frase “La Mafilia” y globos blancos, plateados, blanco y de unicornios atados al mini vehículo.

Luego, su mamá le hizo al menos dos cambios más, hasta de accesorios para el pelo, siempre en los colores claros. Por lo que fue la verdadera reina de su fiesta.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Baéz cumplió un año.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Baéz cumplió un año.

Tamara Báez estuvo en todos los detalles dela fiesta de cumpleaños a su hija Jamaica

Tamara y L-Gante decidieron que el festejo de la niña sea el mismo día de su cumpleaños, por lo que no esperaron al fin de semana para festejar. Alquilaron un salón, el que decoraron especialmente para la ocasión con la ayuda de muchas marcas y emprendimientos que no perdieron la oportunidad de hacer publicidad.

El evento fue hecho casi todo con canjes, por lo que Tamara se pasó gran parte de la fiesta agradeciendo la decoración, la cascada de chocolate, las mesas dulces, el show, los tragos, a las chicas que ponían los brillitos y la cabina de fotos, entre otras atracciones que hubo en el primer cumpleaños de Jamaica.

Y si bien ella subió en detalle toda la fiesta de su hija, apenas tuvo protagonismo L-Gante. En una foto y en un video cerca de su hija se lo vio, pero muy en segundo plano y él en sus redes solo compartió una foto de la niña en sus historias, precisamente en el auto en el que ingresó a su fiesta.