Lloró desesperada por tener a sus hijos en casa durante las vacaciones y generó debate: “Es una tortura”

Ser madre no es una tarea fácil, sin embargo, quienes comparten detalles de su maternidad en las redes sociales tienden a evitar mostrar los momentos en que la crianza se torna compleja. Muchas veces, el lado B de ser mamá es un tema tabú y, cuando esto trasciende a la esfera pública se generan opiniones divididas. Esto le sucedió a una mujer que, tras el primer día de vacaciones de sus hijos, debió encerrarse a llorar en el baño por el estrés que le ocasionaron.

“Tener a los niños en casa es una tortura, es el primer día sin colegio, son las 9 de la mañana y ya estoy desesperada, lo digo con mayúsculas, con negritas subrayado y fluorescente: desesperada”, expresó Helena. La creadora de contenido comparte su experiencia como madre de tres en videos con tinte humorístico y los publica en su cuenta de Tiktok, @mami.de_tres.

Si bien la española se muestra comúnmente sonriente en sus producciones, en uno de los audiovisuales más recientes se la puede ver claramente frustrada por el comportamiento de los menores, mientras se filma en el interior de su baño. Y es que, cuando trataba de realizar las tareas del hogar, sus hijos se levantaron muy temprano y comenzaron a demandar su atención.

“Están todo el día peleando, no hay quién los entretenga. Yo no les voy a dar la consola a las 8 de la mañana. Ayer los acosté a las 12 para ver si hoy se despertaban tarde, pero a las 7 y media de la mañana, [empezaron] que tengo calor, que tengo frío, que no hay de comer, que estoy cansado”, agregó tras confesar que rompió en llanto en su cama -momentos antes de grabar el video- a causa del estrés.

Además, Helena confesó que evita darles dispositivos tecnológicos a sus hijos para que se entretengan, pero esto provoca que peleen más seguido y que ella no pueda dedicarse a la limpieza de su casa. “No estoy rascándome las narices, no estoy tumbada todo el día viendo la tele. Estoy doblando ropa, apilando, haciendo camas, limpiando baños, yo solo pido poder hacer mis trabajos tranquila”, reiteró con frustración.

“Qué verano más largo me espera”, concluyó la mujer hacia el final del video, ya que a los menores aún les quedan dos meses de vacaciones.

En este sentido, los internautas de la red social asiática expresaron opiniones divididas en los comentarios y, mientras algunos le sugerían que se olvidara de los quehaceres hogareños y se divirtiera, otros la recriminaban por “no tener paciencia para ser madre”.

“El verano es para los niños, levántate por la mañana, prepara comida y vayan de viaje. La casa va a seguir ahí y ellos crecen rápido, ¡disfrutalos!”; “A mí me estresa más que estén en la escuela, llevarlos traerlos y demás. Prefiero tenerlos en casa”; “¡Ánimo! La que te critíca es siempre la mamá-alfa-supermamá. Las madres reales estamos contigo”; “Tengo 3 hijos varones y te juro que te entiendo”; “Empatizo completamente contigo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

SEGUÍ LEYENDO