Un padre le dio un beso en la boca a su hijo pequeño y abrió el debate en las redes.

Tom, un papá oriundo del Reino Unido, decidió enfrentar a los trolls en las redes sociales que lo criticaron por besar a su hijo de cinco años en los labios. A raíz de un video en el que besaba rápidamente a su pequeño mientras hablaba sobre el color de sus ojos, algunos usuarios comenzaron a acusarlo de confundir al menor.

Todo comenzó cuando le comentaron en un video: “Simplemente hermosos ambos, pero no lo besen en los labios”. A partir de ello, se sumaron nuevas opiniones en contra de esta práctica, detalla Infobae.

Ante las críticas, Tom decidió responder, enfatizando que seguirá mostrando afecto a su hijo mientras este se lo permita. Dirigiéndose a los espectadores, abordó los comentarios anteriores diciendo: “Me preocupa que te moleste. Voy a besar a mi hijo, mi hijo de cinco años, en los labios todo el tiempo que considere necesario y mientras él me lo permita, sí, porque lo amo muchísimo y es mi mejor amigo. Un día él no querrá que lo haga y probablemente no querrá tener mucho que ver conmigo. Así que, por ahora, seguiré como estoy”.

Aunque la mayoría de los comentarios mostraron apoyo hacia este padre afectuoso, Tom tuvo que abordar algunas preocupaciones adicionales. Sin embargo, su determinación en mostrar cariño a su hijo se mantuvo firme, dejando claro que su amor y relación con su hijo son lo más importante para él.

Mientras algunos defendieron la importancia del contacto físico y el amor familiar, otros expresaron preocupación por posibles confusiones o problemas de salud.

Incluso, un usuario sugirió en un comentario: “Puedes hacer que tu hijo sea más susceptible a las caries si las tienes si lo besas”. Roman se unió a su padre en la respuesta del video y dijo: “No seas tonto”.

