El incómodo momento de una periodista por culpa de un micrófono abierto: “A esta chica no me interesa verla”

Una conductora española es duramente criticada en redes sociales luego de que hiciera un comentario de mal gusto dirigido, presuntamente, a una reportera. El hecho sucedió el pasado jueves en el marco de un programa televisivo cuando, tras darle el paso a la movilera, un micrófono abierto puso en evidencia el disgusto de la periodista del plató.

El polémico desplante se volvió viral a través de las redes sociales, pero ocurrió durante un programa matutino del canal catalán Antena 3, conocido como “Espejo Público”. El magazine, conducido por Susana Griso, se disponía a presentar una nota a un joven “que tenía un examen muy importante y quiso desayunar algo antes”. Sin embargo, cuando fue al baño los dueños se fueron del lugar y el joven se quedó encerrado, contextualizaron.

“Bueno, Marina, quiero que nos presentes ya a Erik. Estás con él en León, un crack porque llegó al examen y aprobó con buena nota”, expresó Griso segundos antes de introducir a la reportera que se encontraba en la vía pública junto al protagonista de la historia.

Acto seguido, Marina continúa desde su lugar y, tras felicitar al entrevistado por su hazaña, la respuesta del joven fue interrumpida por un comentario proveniente del plató que generó un incómodo momento para la movilera y el joven que se encontraba en la pantalla.

“A mí perdonadme, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla”, se escuchó decir a Griso desde el estudio. Tras percatarse de lo dicho, Mariana mira con incredulidad hacia la cámara, pero continúa rápidamente con la entrevista para volver el foco hacia Erik.

Reacción de Marina al escuchar el comentario de Susana Griso. Foto: Captura video

Tras lo sucedido, Antena 3 se pronunció respecto del desafortunado comentario que se viralizó a causa del micrófono abierto de Griso. En este sentido, se aclaró que la conductora nunca quiso insultar o “despreciar” a la reportera, sino que se encontraba hablando con la producción del programa “en referencia a uno de los temas que se iban a tratar en Espejo Público más adelante”, expresaron desde ese canal a medios locales.

“Es habitual en estos programas hablar con control o con realización para adelantar temas que se van a tratar después”, explicaron voceros cercanos a la producción en diálogo con El Mundo.

Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido por los espectadores e internautas que apuntaron contra la conductora por su falta de profesionalismo y la calificaron de “irrespetuosa y maleducada”.

“Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, que falta de respeto”, “Debería pedirle disculpas públicamente”, “Un aplauso para la chica que sigue con una sonrisa”, “Todo el cariño del mundo hacia la chica que estaba haciendo su trabajo estupendamente”, escribieron usuarios de la red social Twitter.

