Le pusieron una parada de micros en la puerta de su casa y encontró una ingeniosa forma de evitar los ruidos molestos

Las charlas interminables y risas provenientes de la parada de colectivo cercana al departamento de @mily.o23 y su pareja los llevaron a tomar medidas drásticas. Hartos de ser despertados puntualmente a las 5:40 de la mañana por las conversaciones animadas, esta valiente pareja ideó un plan para poner fin al estruendo mañanero. El video en el que comparten su ingeniosa solución se viralizó en la red social.

“SHHH, SILENCIO, HAY VECINOS DURMIENDO…”, exclamaba uno de los carteles que ellos mismos crearon e instalaron en el poste de luz al lado de la parada. Este cartel presentaba un meme popular junto con un mensaje que rezaba: “Disculpen la molestia, pero durante la mañana (de 5:00 a 7:30 aproximadamente) podrían moderar el volumen de sus charlas, ya que día a día despiertan a toda una esquina de vecinos que intentan dormir”.

Uno de los carteles que decidió pegar en la parada de colectivo

La publicación de esta usuaria de TikTok rápidamente se volvió viral, acumulando una gran cantidad de reacciones y comentarios de apoyo por parte de personas que también se habían enfrentado al mismo problema. La creatividad de @mily.o23 para resolver este inconveniente con humor y cortesía ha sido un ejemplo para muchos que lidian con situaciones similares.

Con memes y buen humor pidió el silencio de los pasajeros

Porr supuesto, no se hicieron esperar los comentarios que relataban situaciones similares. “yo vivo enfrente de una fábrica muy conocida de Córdoba desde las 7 sábado , cualquier día gritan ya hablé con su dueña para que pare a los empleados” expusó una internauta. “Vivo frente a un patinodromo, una escuela primaria, la parada del cole es en la puerta de mi casa y un coso evangélico a media cuadra” dijo otra que acompañó el mensaje con un emogi de sufrimiento. Otros se lo tomaron con humor, “Tantas ganas de hablar tan temprano tienen la gente? Yo hasta las 12 del mediodía no puedo mover un músculo para hablar” dijo un usuario. Otro colocó, “Ojala el algoritmo me traiga la parte 2 y ves que dicen las personas”.

Este acto ingenioso demuestra cómo la comunidad en línea puede ser un espacio para compartir soluciones y estrategias creativas para resolver problemas cotidianos.

