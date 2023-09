Una pareja se casó en el hospital para que la abuela de la novia no se perdiera la boda

Una historia conmovedora conmovió las redes sociales, ya que una pareja tomó una decisión excepcional para que la abuela de la novia no se perdiera la boda.

Jessica y Adam, dos enamorados que planeaban su gran día, se vieron enfrentados a un desafío inesperado cuando la abuela de ella, Gemma Russo, de 88 años, sufrió una grave caída y tuvo que ser hospitalizada.

Determinados a que Gemma pudiera ser testigo de su unión, la pareja tomó una decisión conmovedora: celebrar su boda en el Hospital Juravinski en Hamilton, Ontario.

La situación era desgarradora para Jessica, quien no concebía la idea de casarse sin su querida abuela. Por lo tanto, sugirió la idea de una boda hospitalaria a su novio Adam. Ambos se comprometieron a mantener viva la esperanza y el amor en un momento tan delicado.

El 26 de agosto, Jessica y Adam se presentaron en el hospital, vestidos con sus atuendos de bodas. La novia lucía radiante en su vestido blanco y velo, mientras que el novio vestía su elegante esmoquin. La pareja, que originalmente había planeado una boda con 370 familiares y amigos en un lugar más tradicional, decidió hacer una parada especial en el hospital antes de la ceremonia para tomar algunas fotografías juntos.

La pareja compartió el momento en sus redes sociales y recibieron miles de comentarios

La sorpresa para Gemma fue inmensa, ya que la pareja había informado al personal del hospital de su plan solo un día antes de la boda. La abuela, que había sufrido una caída grave tres semanas antes de la fecha prevista para la boda, había experimentado problemas de movilidad que la mantenían postrada en la cama.

Jessica compartió sus sentimientos al respecto, diciendo: “Fue entonces cuando tomamos la decisión de que ella no podía venir, pero que íbamos a verla”. El gesto de amor y cariño de Jessica y Adam conmovió a todos los presentes y se ha convertido en un hermoso ejemplo de la importancia de la familia y los lazos que unen a las personas en los momentos más desafiantes de la vida. “Estoy seguro de que estaba molesta porque no podía venir, pero no obstante estaba feliz de verme en el vestido,” ella dijo.

Antes de la caída de Gemma, Jessica tuvo la alegría de que su abuela pudiera asistir a su despedida de soltera, lo que hizo que este acto de amor en su boda en el hospital fuera aún más significativo.

