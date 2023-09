Video: esparció las cenizas de su hermano en la piscina de un hotel de Ibiza y causó indignación

Una mujer desató fuertes comentarios en su contra luego de esparcir las cenizas de su hermano en una piscina en la que se celebraba una fiesta electrónica en Ibiza. Su accionar no fue bien recibido en las redes, espacio donde cientos de internautas expresaron su desagrado. Sin embargo, a la tiktoker esto no le afectó y en un segundo video expresó que no se iba a disculpar con nadie.

Tanto el proceso de duelo como el de llevar a cabo los últimos deseos de un ser querido son etapas profundamente personales, sentimentales y simbólicas. Por ello, las personas eligen de diferentes formas cómo lidiar con estas situaciones y si hacerlo de forma privada o pública. Esta segunda opción fue la por la que optó una joven escocesa llamada Cher.

Durante la celebración de una fiesta de música electrónica, la cual se realizó en la enorme piscina del hotel Ushuaïa Ibiza, una mujer decidió esparcir las cenizas de su difunto hermano en el agua que mojaba los pies de decenas de personas. El íntimo momento trascendió luego de que la joven lo publicara en sus redes sociales.

Fue íntimo -parcialmente- porque en el registro se puede ver cómo la protagonista baila felizmente al ritmo de la música que entretiene al resto de los presentes y los distrae de ver lo que sucedería detrás de ellos. Lo siguiente es que la mujer extrae un pequeño contenedor con las cenizas y comienza a espolvorearlo en círculos sobre el agua que la rodea.

Las imágenes fueron compartidas en la plataforma asiática de videos y los 7 segundos de su duración fueron suficientes para indignar a miles de internautas. Como consecuencia, la publicación -rescatada por el medio DailyMail- fue eliminada de la plataforma, pero se desconoce si fue la escocesa quien se arrepintió del posteo o si fueron las denuncias de los usuarios.

Entre los comentarios que se replicaron en el posteo del Mail por el polémico video, los internautas que se mostraron en desacuerdo con el accionar de Cher escribieron: “No. No me importa si esa es su petición final, de ninguna manera haría eso [por alguien]”; “Por eso no me gusta ir a piscinas públicas. Ni siquiera al océano”; “Me quedé sin palabras”; “Esto es indignante”.

Por otro lado, también hubo comentarios que empatizaron con la forma en la que la británica expresó los últimos deseos de su hermano: “¿Por qué la gente no puede ver lo valioso que es esto para alguien?”; “¡Bailaría completamente con ella y con él si [presenciara] esto! Claramente es un lugar en sus corazones”; “La gente ha hecho cosas peores”.

Inmune a los comentarios en su contra, en un segundo video filmado por ella misma, la protagonista de la historia utilizó un reconocido audio del boxeador Conor McGregor para demostrar que no está arrepentida. “Solo me gustaría decir, desde el fondo de mi corazón, que me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme... ante absolutamente nadie”, sostiene la tiktoker.

Seguí leyendo