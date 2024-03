No lo dejaron subir al colectivo, insultó al chofer y se colgó del espejo: “Me llevás o me pasás por encima” (VIDEO)

El drástico accionar de un hombre en la ciudad de Córdoba causó momentos de tensión en los presentes, incluida su hija, quien se llevó un gran susto al ver que su padre protagonizó un insólito episodio. Luego de que un chofer no los dejara subir al colectivo, pues este iba a su capacidad máxima, el hombre se colgó de uno de los espejos y luego golpeó el vehículo.

El hecho ocurrió hoy, en horas de la mañana, cuando un padre se disponía a esperar un colectivo para llevar a su hija a la escuela. Ambos se encontraban en una parada ubicada en el barrio de Alberdi, sobre la avenida Duarte Quirós al 2100.

Sin embargo, en el momento en que el transporte llegó al lugar ninguno de los presentes en la parada pudo subir porque el chofer no abrió las puertas. Es que, como se puede ver en el video que captó un testigo y que luego compartió en las redes sociales, el bus iba lleno y no podía llevar a más pasajeros. Esto enfureció notablemente al padre de la menor, quien inmediatamente tomó una imprudente decisión.

Cuando el colectivo de la empresa ERSA avanzó, el hombre se colocó en la parte delantera y, dirigiéndose al conductor, gritó: “Dale abrí, no te cuesta nada. Abrí la puerta, te lo estoy pidiendo. ¡Dale!”. Sin ceder, el chofer mantenía el vehículo en marcha, lo que provocó una drástica amenaza del hombre: ¿Me vas a pasar por encima? Me tiro”.

Al no obtener una respuesta favorable del chofer, el hombre insistía, aún ante los desesperados pedidos de su hija por que se detuviera. “Pa, dejá”, se escucha decir a la nena con gran susto. No obstante, el hombre no escuchaba y amenazó al estoico conductor: “Tenés que llevarme. Me llevás o me pasás por encima. Dale o perdés ese parabrisas. Vos sabés que perdés ese y tenés que parar”.

Tras esto, ya bajo la atenta mirada de su hija y los pasajeros, el hombre procedió a colgarse del espejo derecho del colectivo y lo forzó para romperlo. Al no poder conseguirlo, le propinó un fuerte golpe de puño a la puerta del vehículo y ultimó su protesta con un insulto hacia el conductor.

El episodio concluyó cuando el hombre finalmente se aleja del colectivo luego de que una de las pasajeras le señalara que su hija, con gran susto, estaba presenciando los hechos.