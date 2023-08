Le falta una pierna, trabaja en la construcción y se viralizó: usuarios buscan ayudarlo a comprar una prótesis

Para muchas personas, las redes sociales pueden ser herramientas peligrosas que deben ser manejadas con cuidado y responsabilidad. No obstante, han demostrado su vital importancia al momento de compartir noticias y dar a conocer sucesos que, de no contar con ellas, podrían pasar desapercibidos. Una muestra de ello es la historia de Guillermo: un joven con discapacidad que trabaja en la construcción y se volvió ejemplo de superación.

Waringa Construcciones, una empresa peruana que cuenta con más de 3 mil seguidores en TikTok, compartió videos en los que muestra a trabajadores realizando pesadas tareas de remoción de arena, traslado de piedras y cemento para su eventual mezcla, así como otras labores de construcción. Sin embargo, uno de los posteos que más atención atrajo fue el de un obrero en particular.

En las imágenes compartidas hace dos días, se puede ver a Guillermo, junto a una mujer, paleando arena mientras se sostiene en una muleta. Los usuarios demostraron sus “respetos a este joven” por el hecho de que, pese a carecer de una extremidad, el obrero trabaja a la par de sus compañeros con gran esfuerzo y positividad.

“Hay que salir adelante y no quedarse atrás”, motivó el trabajador más tarde, conmovido al ver el impacto que tuvieron los videos publicados en la plataforma asiática. “No porque tengo un pie que no me apoya ya caí. Poco a poco hay que salir adelante”, reiteró.

En el video, la compañía asegura que “todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades”, razón por la cual también fueron aplaudidos por los usuarios, al destacar la inclusión laboral y no estigmatizar al joven. Asimismo, en el registro se puede ver a una mujer junto a Guillermo que “va al mismo ritmo”, reconoció un internauta y agregó: “mis respetos para ambos y todos los que trabajan en ese rubro”.

Lejos de que la conmoción se limitara al espacio digital, quienes se cruzaron con el video de @waringaconstrucciones comenzaron a unirse y a pedir datos de Guillermo con el fin de ayudarlo a conseguir una prótesis. “Todos unidos podemos juntar [dinero]”; “Alguien que lo contacte, todos colaboramos para comprarle su prótesis, se lo merece” fueron algunas de las iniciativas de los usuarios para aportar al bienestar del obrero.

Gracias a la difusión, el joven se mostró muy alegre con el cariño y el reconocimiento que recibió de parte de las redes y, como se muestra en ese perfil de TikTok, de vez en cuando aprovecha para leer y contestar comentarios. En adición, un creador de contenido conocido como “El chico de las noticias”, dio con el video y pidió a sus seguidores que lo ayuden a contactarlo para llevar a cabo la solidaria acción de conseguir su prótesis.

Seguí leyendo