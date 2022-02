Lali Espósito se disculpa con Messi por un “bizarro” video que compartió en Mejores Amigos

Entre los famosos, las listas de “mejores amigos” se han convertido en algo seguro. Exponer contenido que no quieren que se viralice o más bien, que quieren restringir a sus más cercanos, es la clave para mantener aquel costado de “vida normal” que aún perdura.

Este juego pone en sus manos mayor exclusividad a la hora de exponer contenidos personales. Varios famosos lo hacen, incluida Lali Espósito. Aunque parece que la libertad se le fue de las manos y se incomodó al ver que Lionel Messi fue testigo de un video que ella decidió publicar.

“Me pasó algo tremendo, que para mí es un poco fuerte”, adelantó la diva antes de contar la anécdota en una entrevista con el programa español El Hormiguero, de Antenta 3.

“Te juro que no soy así todo el rato, te quiero”, dijo entre risas la actriz cuando fue invitada al programa español El Hormiguero 3.0.

La actriz y cantante se encuentra en España promocionando “Como tú”, la canción que lanzará este jueves y que completará la obra que iniciaron “Disciplina” y “Diva”, materiales de su próximo disco.

“Tengo ‘mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que, entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ‘¿qué le pasa a esta loca?’, porque estoy un poco loca”, narraba, siempre con su humor latente.

La actriz se avergonzó cuando vio que el futbolista estaba al tanto de sus stories en Mejores Amigos.

La protagonista de Sky Rojo contó que subió una historia “bizarra” bromeando con un amigo suyo y, al compartirla, notó que la había visto Messi. “Me dio un poco de cosa que Lio vea mi cara social, ahí con mis amigos, gritando. No iba en pedo, pero parece que voy en pedo todo el rato”, dijo entra risas.

Fue ahí cuando reveló que le pidió disculpas al legendario futbolista mediante un mensaje que decía: “Te juro que no soy así todo el rato, te quiero”.

“Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Lio, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”, cerró.